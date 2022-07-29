KBÜ dünya üniversitesi olma yolunda ilerliyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 12 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük Üniversitesinde 1300'den fazla Çadlı öğrenci olduğunu söyledi.

Çad'a gidip liselere ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Polat, "Dört senedir Çad'ın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyoruz. Senegal'in en iyi 8 lisesinin müdürleriyle toplantı yaptık. Bakış açınızı 80 milyonun ötesine, 8 milyara taşımazsanız bunu başaramazsınız. Biz 8 milyara bakıyoruz. Dünya üniversitesi olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz var." diye konuştu.

Polat, üniversitenin Karabük'e büyük katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz ekonomi değil, bizim derdimiz kaliteli eğitim. Ekonomi bu işin yan çıktıları. Tabii ki 50 bin öğrenci bu şehre çok büyük katkılar sağlıyor. Özellikle uluslararası öğrenciler birçok iş yerinde kendi ülkeleriyle çalışmalara başladılar. Burada eğitim alan uluslararası öğrenciler ülkelerine gittiğinde buradaki iş insanlarıyla iş birliği içerisinde olacaklar. Bizim 5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı da Karabük'e taşıyacaklar. Bunu göreceğiz."