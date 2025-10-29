Kazakistan'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kazakistan Altyapı Bakanı Nurlan Sauranbayev'in yanı sıra Kazak Savunma Bakanlığı yetkilileri, milletvekilleri, kültür, sanat ve medya temsilcileri, Astana'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri, uluslararası kuruluşların yöneticileri ve Türk iş dünyası temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu.

Büyükelçi Kapucu, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 102. yılının kutlandığı hatırlatarak, "Böyle mutlu bir günde, davetimize teşrif eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir." ifadesini anımsatan Kapucu, "Bugün 102. yaşını kutlayan Cumhuriyetimiz, artık kurumsallaşmasını tamamlamış, kökleşmiş ve milletine mal olmuştur. Türkiye olarak, Cumhuriyet'in bir asırlık kazanımlarının verdiği güçle, yepyeni bir ruh ve şevkle Türkiye Yüzyıl'ında kararlı adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Kapucu, Türkiye'nin "Yurtta Barış, Dünyada Barış" prensibi çerçevesinde küresel ve bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesini öncelediğine dikkati çekerek, "Türkiye, Orta Doğu, Ukrayna, Güney Kafkasya, Güneydoğu Asya, Libya ve Afrika Boynuzu'nda barış ile istikrarın tesisi için gayret göstermektedir." diye konuştu.

Türkiye için başta Kazakistan olmak üzere Orta Asya'daki ülkelerin huzuru, istikrarı ve refahının önemli olduğuna işaret eden Kapucu, "Türkiye, bağımsızlık ilanından sadece 2 saat sonra Kazakistan'ı tanımıştır. O günden beri olduğu gibi, bundan sonra da Kazak kardeşlerimizin yanına ilk koşacak ülke, Türkiye olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Sauranbayev, Türk halkını Cumhuriyet Bayramı tebrik ederek, "Kazakistan ve Türkiye sadece kültürel ve tarihi anlamda değil stratejik ortaklığa da sahip iki kardeş ülkedir." dedi.

Sauranbayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin aktif şekilde geliştiğine dikkati çekerek, "Özellikle iki ülke arasındaki işbirliği, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde yeni ivme kazanıyor." ifadesini kullandı.

Halihazırda Kazakistan ile Türkiye arasında ulaştırma alanındaki işbirliğinin stratejik rolüne işaret eden Sauranbayev, bu bağlamda iki ülkeyi ortak amaç ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin birleştirdiğini söyledi.

Resepsiyonda, Türkiye'den gelen Ercan Taşdemir Müzik ve Bale Okulu Dans Topluluğunun halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü.

Türk Hava Yollarının sponsorluğuyla düzenlenen çekilişte, Türkiye'ye seyahat bileti kazananlar ödüllendirilirken, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.