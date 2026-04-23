Kazakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki programa, Büyükelçi Mustafa Kapucu, Kazakistan'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ile çocuklar katıldı.

Etkinlik kapsamında, Astana'daki bir çocuk yuvasından davet edilen çok sayıda yetim çocuk da programa iştirak etti.

Çocuklara Türk mutfağından çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte, animatörler renkli gösterileriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Programda Büyükelçi Kapucu, çocuklara hediyelerini tek tek takdim etti.

Kapucu, yaptığı konuşmada, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de kuruluşunun 106. yıl dönümünü Kazakistan'da çocuklarla birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Milli Mücadele döneminde milli iradenin simgesi olan TBMM'nin kuruluşunun, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Kapucu, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocukların geleceğin yöneticileri olduğuna vurgu yapan anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Etkinliğe özellikle dezavantajlı çocukları dahil etmeye özen gösterdiklerini söyleyen Kapucu, şunları kaydetti:

"Bu bayram vesilesiyle, hayata bir adım geriden başlayan çocuklarımızı büyükelçiliğimizde ağırlayarak hem onları mutlu etmeyi hem de gelecekte üstlenecekleri önemli roller konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Üç yıldır aynı çocuk yuvasındaki çocuklarla bu anlamlı günü birlikte kutluyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri de sevindiriyor."

Kapucu, tüm çocukların eşit fırsatlara sahip olması temennisinde bulunarak, bu çocukların gelecekte hem topluma hem de Türkiye-Kazakistan dostluğuna katkı sağlayacak bireyler olarak yetişmelerini arzuladıklarını sözlerine ekledi.