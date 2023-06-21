Kazada ölen 9 yaşındaki çocuğun ailesinden, sürücüye verilen 12 bin lira cezaya itiraz

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl trafik kazasında bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e (9) aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mustafa Nagnalo'ya (49) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi. Demirsöz ailesi 'Adalet istiyoruz' diyerek karara itiraz etti.

Kaza, geçen yıl 28 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Nagnalo yönetimindeki otomobil, bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Yelkan Göktuğ Demirsöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Nagnalo, 27 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba Mert Demirsöz de "Adaletin bir şekilde yerini bulmasını istiyoruz. Bu zamana kadar adaletten başka bir şey beklemedik. Türk hukukundan adaleti bekledik. Umarım adil karar verecek insanlarla karşılaşacağız. Umarım adil bir karar çıkacak. 9 yaşında bir çocuk arabaların belki 3- 5 tanenin geçtiği bir yolda ki orada hız kesme tümsekleri de erimiş bu arada. Çocuk parkının orada bir mobese kamerası yok. Söylediklerimizi destekleyecek bir görselimiz maalesef olmadı. Ama çok sağ olsun bilim sayesinde ne var ne yoksa bunların hepsi son raporda ortaya kondu. Oğlumuzu tanıyoruz. Çocuğumuz yolun kenarından giden, canı tatlı bir insan. Neyi nasıl yapacağını bilen bir çocuk. Akıllı bir çocuktu. BİLSEM sınavlarını iki kere üst üste kazandı. 5 yaşındaki çocuğun bile inanmayacağı yalanlarla, 20-30 kilometre hızla bir çocuğun vücudunda kırılmadık kemik kalır mı? Biz iyi niyetle düşünmeye çalışıyoruz. Çocuğumuzun bedeni maalesef adama otomatik bir fren olmuş. Bunu anlıyoruz. Çünkü yolda fren izi yok. Adalet istiyoruz. Başka hiçbir şey değil" diye konuştu.