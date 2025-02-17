Kazada ölen 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin'i öğretmenleri müzik sevgisiyle anıyor

Mersin'de otomobilin çarpması sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol'un öğretmenleri, genç kızı müziğe olan tutkusuyla yad ediyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim için İsviçre'ye giden Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

Akyol'un ölümü, ailesi Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol ile yakınlarının yanı sıra yıllarca keman dersi aldığı öğretmenlerini de üzdü.

"Laçin sanat tutkusuyla sonsuza dek yaşayacak ve hep kalbimizde olacak"

MEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü Dr. Duygu Deniz Demirel, AA muhabirine, Akyol'u kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Akyol'u küçük yaşlarından itibaren tanıdığını dile getiren Demirel, "Laçin 2012'de yarı zamanlı keman öğrencimiz olarak eğitime başladı. 2016'da da sınavlarımızı kazanıp tam zamanlı öğrencimiz oldu. 12 senedir bilfiil birlikteydik." dedi.

Demirel, genç kızın hayallerinin yarım kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Laçin bizim evladımızdı, acımız çok derin. Annesi, babası, bizler, ilmek ilmek işleyip bugünlere getiriyoruz. Çok başarılı bir öğrenciydi. Değerliydi, farklıydı, hassastı. Acımız taze. Laçin sanat tutkusuyla sonsuza dek yaşayacak ve hep kalbimizde olacak. Çok güzel başarılara imza attı, ödüller aldı. Olayın sorumlusunun ceza almasını istiyoruz."

"Laçin, kısa hayatında güzel şeyler yaşadı"

12 yıl eğitim verdiği Akyol'u ödül kazandığı yarışmalara hazırlayan keman öğretmeni Lily Tchumburidze de çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Tchumburidze, Akyol'un herkesi düşünen özel bir genç olduğunu belirterek, "Kemanı tutuşu bile onun güzel karakterini belli ediyordu. Şimdiden çok özlüyorum. Sınıfım, öğrenciler, arkadaşları hepimiz mahvolduk. Laçin, kısa hayatında güzel şeyler yaşadı. Çok narindi, benim için altın bilezikti." diye konuştu.

Akyol'un keman derslerindeki eşlik öğretmeni Marine Jintcharadze de öğrencisini unutmayacağını ifade etti.

Jintcharadze, Akyol ile 10 yıl beraber çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsana değer katan tüm güzellikler Laçin'in ruhunda toplanmıştı. Hayatının büyük parçasını müziğe vermişti. Onun kaybı sadece kendi ailesi için değil Türkiye'nin kaybı aynı zamanda. Öğrenciliği çok güzeldi, harikaydı. Derse geliyordu, gülüyordu. Her dersimiz çok mutlu geçiyordu."

Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve savcılık sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, MEÜ Devlet Konservatuvarı ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.