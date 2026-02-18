Kazada bacağını kaybedince eve kapandı, muhtar sayesinde başladığı tekvandoda Türkiye 3'üncüsü oldu

ESKİŞEHİR'de geçirdiği kaza nedeniyle sol bacağını kaybettikten sonra eve kapanan 3 çocuk babası Ali Mutlular (60), mahalle muhtarı Canan Arı sayesinde para tekvando sporu yapmaya başladı. Muhtar Canan Arı ve antrenörü Nurhan Arı ile 3 ay gece gündüz antrenman yapan Mutlular, katıldığı ilk turnuvada Türkiye 3'üncüsü oldu.

Eskişehir'de yaşayan emekli memur Ali Mutlular, 2023 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 15 gün yoğun bakımda kalan Mutlular, 4 ameliyat geçirmesine rağmen sol bacağını kaybetti. Hayatına koltuk değneği ve tekerlekli sandalyeyle sürdüren Mutlular, kaza nedeniyle açtığı davayı kaybetti. Kendisine haksızlık yapıldığını öne süren Mutlular, yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik tedavi gördü ve uzun süre evden çıkmadı. Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, mahallede sık karşılaştığı Ali Mutlular'ı yaklaşık 6 ay görmeyince merak ederek evine gitti. Ali Mutlular'ın yaşadığı üzüntüyü ve psikolojik zorlukları atlatabilmesi için bir çözüm arayan muhtar Canan Arı, Arı Spor Kulübü Başkanı olan kardeşi Nurhan Arı ile birlikte Mutlular'ı para tekvando ile tanıştırdı.

ANKARA'DA BİRİNCİ OLDU

Canan ve Nurhan Arı kardeşlerin kendisi ile özel olarak ilgilenmesi ile paralimpik tekvando öğrenmeye başlayan Mutlular, yaşama yeniden tutunarak, sosyalleşmeye başladı. İlk turnuvasına katılmak için sadece 2 ay süresi olan Mutlular, gününün büyük bölümünü Canan ve Nurhan Arı ile eğitim alarak değerlendirdi. Arı Spor Kulübü'ndeki 2 aylık eğitimin ardından Ankara'da düzenlenen 'Yeşilay Parapoomsae Taekwondo Şampiyonası'na katılan Mutlular, Türkiye 3'üncüsü oldu. Tekvando sayesinde rahatladığını ve psikolojisinin düzeldiğini ifade eden Mutlular, hedefinin Arı Spor Kulübü ile birlikte uluslararası turnuvalarda madalya kazanmak istediğini söyledi.

'PSİKOLOJİM AŞIRI BOZULDU, EVDEN ÇIKAMIYORDUM'

Yaşadığı kaza sonucunda yaşadıklarını belirten Ali Mutlular, spora başlamadan önce psikolojik ilaçlarla sakinleşmeye çalıştığını söyledi. Kendisini tekvando yapmaya teşvik ederek yaşama yeniden tutunmasını sağlayan Canan ve Nurhan Arı'ya teşekkür eden Mutlular, "2,5 sene önce bir trafik kazası geçirdim. 2 ticari taksi yarışırken beni refüje sıkıştırdılar ve sol bacağımı kaybettim. Dört kez bacak ameliyatı geçirdim. En sonunda kangren olmak üzereyken kestiler. Kaza sonunda psikolojik olarak aşırı yıprandım. Hukuki süreç olarak haksızlık oldu. Araçlara hiçbir ceza çıkmadı, bütün ceza bana kesildi. Mağdur olan benken suçlu duruma düştüm. Psikolojim çok aşırı bozuldu, 2,5 senedir psikiyatrik ilaç kullanıyorum. Evden çıkamıyordum. Yaralarım geçmediği için, yaralarım aşırı ağrıdığı için protez de takamıyordum. Bu sebeple evden de çıkamıyordum. 6 ay boyunca psikolojik sorunlarım biraz daha arttığı için evden çıkamadım. Kendimi psikolojik ilaçlarla sakinleştiriyordum. Muhtar Hanım ve kardeşi Nurhan Hanım, Arı Spor Kulübü'nde paralimpik tekvando parapoomse çalışmaları için beni teşvik ettiler. Üç ay gece gündüz çalıştıktan sonra Ankara'daki turnuvalara gidip orada Türkiye 3'üncüsü oldum. Hocalarım yanımdan hiç ayrılmadı. Canan Hanım olsun, Nurhan Hanım olsun hep yanımda oldular. Her zaman destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ederim. Madalya kazandıktan sonra daha da istekli oldum. Sporla tekrar öz güvenim yerine geldi. Başarılarımı devam ettireceğim inşallah. Uluslararası başarı hedeflerinden birisidir" dedi.

'6 AY GÖRMEYİNCE İÇİME BİR ŞÜPHE DÜŞTÜ'

Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, mahallesindeki tüm komşularıyla özel olarak ilgilendiğini ve sorunlarına çözüm bulmak için çabaladığını söyledi. Ali Mutlular'ın yokluğunu fark ettikten sonra hayata yeniden tutunması için spor yapmasına teşvik ettiğini anlatan Arı, "Ali ağabeyim yaşama sevinci olan, hiperaktif, gayet mutlu, sürekli muhtarlığa uğrayan bir insandı. Fakat Ali abimi yaklaşık 6 ay mahallede görmedim. Ara ara yine çıkardı. Sandalyesine binerdi ya da koltuk değneğiyle bir gezmeye ya da dışarı çıktığını görüyordum. Onun dışında 6 aydır görmeyince içime bir şüphe düştü. Bir ziyaretle bulunmak istedim. Ali ağabeyim gerçekten bu travma sonucu psikolojik bir çöküntüye uğramış. Korkuları oluşmuş, toplumdan kendini soyutlamaya başlamış. Bunun sonucunda eşiyle görüştüğümde artık evden de çıkmadığını söyledi. Biz de kendisine paraolimpik tekvando branşının da olduğunu söyledik. Kendisini spora yöneltmek istedik açıkçası. Sonra gözlerindeki ışıltıyı gördük. O güzel bir duyguydu bizim içinde. Çünkü bununla yeniden kendine gelebilirdi, hayata tutunabilirdi. Dolayısıyla da Arı Spor Kulübümüz bünyesinde maça, müsabakalara, poomse yarışmalarına götürmeyi uygun bulduk. Kendisiyle de görüştük. Azmi de çok güzeldi. Yaklaşık 3 ay bir süre kendisiyle birlikte kampa kapattık. Arı Spor Kulübümüz Başkanı Nurhan Arı, antrenör olarak ben de ikimiz de çalıştırdık. Sporla da yeniden hayatına eski hali almaya başladı. Yeniden dışarıya çıkmaya başladı. Bunun sonucunda Türkiye 3'üncülüğünü başardı. Kendisini ben tebrik ediyorum. Gerçekten azmi herkese örnek olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

'SPORLA TANIŞTIKTAN SONRA SOSYALLEŞTİ'

Arı Spor Kulübü Başkanı Nurhan Arı, Ali Mutlular'ın spora başladıktan sonra kaza ve hukuki süreç psikolojisini atlattığını söyledi. Tüm bu güzel sürecin Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı'nın dikkati sayesinde olduğuna değinen Arı, "Ali Bey, kaza sonrası bedenen ve ruhen ağır bir travma yaşadı. Bu travma sonrasında gerçekten sporla tanıştıktan sonra gayet sosyalleşti ve çalışmalara başladık. Geç saatlere kadar çalıştık ve onun azmi gerçekten bizi çok etkiledi. Geç saatlere kadar çalışırken 'Ağabey biraz dinlenelim, biraz bekleyelim' dediğimizde, 'Hayır. Çalışmak istiyorum' dedi. Onun o inancı bizi de duygulandırdı gerçekten. Şimdi Türkiye 3'üncüsü oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte 'Turkish Open' var. Uluslararası Arena'da inşallah bayrağımızı dalgalandıracak, bizleri de gururlandıracak, Eskişehir'imizi gururlandıracak. Kendisini tebrik ediyorum azminden dolayı. Muhtarımı da çok tebrik ediyorum, Ali Bey'i fark etmesi, gerçekten onunla bizzat görüşmesi ayrı bir duygu" dedi.

