Kaza şehidi polis memuru, Giresun'da toprağa verildi

Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/EYNESİL (Giresun), DHA- İSTANBUL'da kazaya müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da kazaya müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Ogün Yürümez'in cenazesi, dün İstanbul Havalimanı'ndan THY uçağı ile Trabzon Havalimanı'na daha sonra kara yolu ile memleketi Giresun'a getirildi. Şehit Ogün Yürümez için bugün Eynesil ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Mustafa Yürümez, annesi Nurgül Yürümez, eşi Tuğba Yürümez, kız kardeşi Banu İşgör Yürümez ve yakınları, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, MHP Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve çok sayıda kişi katıldı. 2 çocuk babası şehit trafik polisi Ogün Yürümez'in cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.