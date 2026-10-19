Kayseri'den GÖKTİM Gökbörü takımı TEKNOFEST Robolig'de Türkiye birincisi oldu

KAYSERİ'de 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi 8'inci sınıf öğrencileri Muhammed Yıldız (13) ile Azra Ünal (13), danışmanları Can Evren Yıldız ile tasarladıkları paletli robotla, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Robolig Yarışması'nda birinci oldu.

30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Robolig Yarışması'na katılan Kayseri GÖKTİM Gökbörü takımı, tasarladıkları paletli robotla, dağıtım merkezinden aldıkları kargo kutularını, belirli sınırlar içinde kalarak ve rampa gibi engelleri aşarak toplama merkezine ulaştırıp, ardından da zipline mekanizmasına tutunarak parkuru tamamladı. Yarışmada iki ayrı müsabakaya çıkan Kayseri GÖKTİM Gökbörü takımı, tüm görevleri eksiksiz tamamlayarak ortaokul kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etti.

GÖKTİM Gökbörü takımının yardımcı pilotu ve tasarımcısı Azra Ünal, "Robotumuz günlük hayatta keşif ve gözlem aracı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda yarışmanın amacı olan kargo alıp toplanma merkezine yerleştirme, zipline parkuruna tutunup kayma ve tanımlanan diğer görevleri yerine getirme gibi amaçlar için kullanılabilecek bir prototip tasarladık. Ortaokul seviyesinde yarıştık ve bu yarışmada birincilik elde ettik. Danışmanımla beraber 3 kişilik bir takıma sahibiz, 2 öğrenciyiz" dedi.

'GELECEĞE İMZA İÇİN GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Zipline sistemini kriko sistemlerinden örnek alarak yaptıklarını aktaran Ünal, "Bu sayede robot kendini rahat bir şekilde kaldırıp indirebilmektedir. Geliştirdiğimiz bu sistem sayesinde hem zamandan tasarruf ettik hem de önümüze koyulan engelleri rahat bir şekilde aşabildik. İlk başta aklımızda böyle bir fikir yoktu. Sonradan fikirler birleşerek böyle bir şey ortaya çıktı. Tanklardan esinlendik, o yüzden palet kullandık. Diğer arkadaşlar bu çalışmalara bol bol katılsınlar ve asla geri durmasınlar. Bizi geleceğe götürecek olan bu çalışmalardır. Ülkemizde büyük başarılara imza atmak için gençlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK PALET TERCİHİ VE ASKERİ ALANDA KÖPRÜSÜZ GEÇİŞ

Takım kaptanı Muhammed Yıldız ise, "Aracımızda, birçok kişi tekerlek kullanırken biz palet kullanmayı tercih ettik. Çünkü robotumuz ağırdı. Bu yüzden palet kullanarak dengeyi sağladık. Robot kol 5 eksenli ve küpleri alıp dampere itebiliyor. Zipline mekanizmasını robot kola bağlı yapsaydık, servo motorlara çok yük binecekti. Biz bu yüzden zipline mekanizmasını direkt şaseye bağladık. Köprü kurmaya gerek kalmadan aracımız direkt olarak karşıdan karşıya geçebilmektedir. Askeri operasyonlarda, nehir veya uzun mesafelerde zipline sayesinde karşıya geçiş sağlanabilir. Birincilik gelince de mutlu oldum. Robotumuz 2 müsabakaya çıktı. Görevleri tam bir şekilde yapıp ikisinde de puan aldı" diye konuştu.

'GÖKTİM, ÇITAYI YÜKSELTMEMİZE NEDEN OLDU'

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Koordinatörü Can Evren Yıldız da "TEKNOFEST Robolig Yarışmaları'nda bu yıl 2 kategoride yarıştık. Ortaokul öğrencilerimiz Türkiye birincisi oldular. Robotların altyapıları birbirine benzer. Yarışmada araçların kargo görevi vardı; toplanma ve dağıtım merkezi olmak üzere iki bölüm var. Dağıtım merkezinden aldığı kutuları, bir rampadan geçiş yaparak toplanma merkezine götürmesi gerekiyor. Robotlarımızın ikisi de bu görevi başarıyla yerine getirdi. Okulumuz 4 yıllık bir okul. Biz robotik projelerimizi 4 yıldır yapıyorduk fakat bu yıl Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in destekleriyle GÖKTİM projesine dahil olduk. Bu çalışmaya dahil olmamız, yaptığımız çalışmalarda çıtayı yükseltmemizi sağladı. Eskiden özellikle insansız hava araçları yapıyorduk ama temel düzeyde kalıyordu. Şu anda yaptığımız insansız hava araçları, gerçekçi bir insansız hava aracı nasıl yapılıyorsa onun simüle edilmiş hali diyebiliriz. Kompozit malzemeler kullanıyoruz. Karbon fiber iniş takımları dahil tamamını kendimiz yapabilecek hale geldik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı