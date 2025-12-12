Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Kayseri'de boşanma aşamasındaki kocasının, tartışma sırasında apartman görevlisi olan Melek Gül'ü bıçakla öldürmesi büyük bir infial yarattı. Olayın detayları gün yüzüne çıkarken, cinayet zanlısının eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırmaya çalıştığı öğrenildi.

"EVE KAMERA YERLEŞTİRMİŞTİ"

Emekli hemşire ve iki çocuk annesi Yasemin Ş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yıldır evli olduğu zanlı İlhan Ş. ile evliliğinin ilk yıllarından itibaren sorunlar yaşadıklarını söyledi. Kocası emekli olunca memleketleri Kayseri'ye yerleştiklerini belirten Yasemin Ş, "24 saatimiz birlikte geçtiği halde beni takiplere başladı. Evin antresine kamera yerleştirdi ve sürekli bunları telefonundan takip ediyordu." dedi.

KURTULMAK İÇİN KAÇTIKLARI KKTC'DE DE BULMUŞ

Yasemin Ş, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının, başka bir suçtan yurt dışına çıkma yasağı bulunduğunu ve ondan korunmak için küçük oğluyla 12 Haziran 2024'te KKTC'ye gittiklerini ancak orada da kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Kocasının yurt dışı çıkış yasağı kaldırılınca KKTC'ye geldiğini, kendilerini korumaya çalışan tanıdıklarıyla tartıştığını ve tehdit suçundan 4 ay hapis yattığını anlatan Yasemin Ş, 18 Haziran 2025'te Türkiye'ye dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"BALTAYLA KAPIYA SALDIRMAYA BAŞLADI"

Cinayet zanlısı eşinin uzaklaştırma kararını sık sık ihlal ettiğini, annesini çekiçle yaraladığını, bu suçtan 2 ay cezaevinde kaldığını belirten Yasemin Ş, şunları anlattı: "Olay günü televizyon izlerken birden elektrikler gitti. Hızlı şekilde kapıyı üç yerinden kilitledim. Kilitler kilitlemez baltayla kapıya saldırmaya başladı. 'Uzaklaş git, polisi arıyorum' dedim. Ona rağmen durmaksızın baltayla kapıya vurmaya devam ediyordu. Kapıyı kıramayacağını ve polise haber verdiğimizi anlayınca uzaklaştı.

"BİZİ ÖLDÜRMEK İÇİN BÜTÜN MALZEMELERİ GETİRMİŞ"

Melek Gül'ün (Bina görevlisinin eşi) öldürüldüğünü emniyette öğrendim. Melek Gül'ün yakınları geçmiş olsun için geldiler. Karşılıklı acımızı paylaştık. Buraya gelmeden önce görevliyi aramış. Görevliye hediye getireceğini söylemiş. O da hanımı Melek Gül'ün evde olduğunu, eve bırakmasını söylemiş. O şekilde kapıyı açtırmış. Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. Melek Hanım da 'ben çağıramam' diye söyleyince sinirlenmiş.

Melek Hanım'a saldırmış. Gelirken de bizi öldürmek için bütün malzemeleri getirmiş, çantasına koymuş. Bana söyledikleri kadarıyla kelepçe, ağzımı tıkamak için bir bez parçası, tırnakları çekmek için pense, ip, balta."

"KOCAM EVİME ŞERH KOYMUŞ"

Komşusunun başına gelenler için çok üzgün olduğunu, kendisinin de o gün öldürülebileceğini dile getiren Yasemin Ş, "Melek Hanım'ın çocuklarının ve eşinin acısını yaşarken bina sakinleri, 'En kısa zamanda sizin iyiliğiniz için bu binadan ayrılın' demişler oğluma. Maddi olanaklarım el vermediği için bu binaya geldim. Şu anda da binanın baskısı içerisindeyim. Ev benim üstümeydi, kocam evime şerh koydurmuş." diye konuştu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 9 Aralık'ta boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden İlhan Ş, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçakla öldürmüş, zanlı polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.