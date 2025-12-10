Kayseri'de " Türkiye Yüzyılı ve Üniversitelerimiz Konferansı" düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Çiçek, konuşmasında, Malkoç ve Hacımüftüoğlu'nu ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Malkoç ise ilim, kültür ve ticaret şehri Kayseri'nin Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda her alanda büyük gelişmeler sağladığını vurgulayan Malkoç, dünyada üniversitelerini geliştiren ülkelerin refah seviyesinin de yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye'de geçmiş yıllarda kötü olayların yaşandığını anlatan Malkoç, Türkiye'nin ve dünyanın barışa ve refaha ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Dünyada nerede bir mazlum varsa Türkiye'nin oraya koştuğunu ifade eden Malkoç, 21'nci yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını ve öncülüğünü üniversitelerin yapacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Malkoç ve Hacımüftüoğlu'na plaket takdim edildi.