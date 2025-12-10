Haberler

Kayseri'de "Türkiye Yüzyılı ve Üniversitelerimiz Konferansı" düzenlendi

Kayseri'de 'Türkiye Yüzyılı ve Üniversitelerimiz Konferansı' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta, Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemesi ve üniversitelerin rolü vurgulandı. Vali Gökmen Çiçek'in de katıldığı konferansta, konuşmacılar Türkiye'nin dünya üzerindeki misyonunu ve üniversitelerin bu süreçteki önemini ele aldı.

Kayseri'de " Türkiye Yüzyılı ve Üniversitelerimiz Konferansı" düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Çiçek, konuşmasında, Malkoç ve Hacımüftüoğlu'nu ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Malkoç ise ilim, kültür ve ticaret şehri Kayseri'nin Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda her alanda büyük gelişmeler sağladığını vurgulayan Malkoç, dünyada üniversitelerini geliştiren ülkelerin refah seviyesinin de yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye'de geçmiş yıllarda kötü olayların yaşandığını anlatan Malkoç, Türkiye'nin ve dünyanın barışa ve refaha ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Dünyada nerede bir mazlum varsa Türkiye'nin oraya koştuğunu ifade eden Malkoç, 21'nci yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını ve öncülüğünü üniversitelerin yapacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Malkoç ve Hacımüftüoğlu'na plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title