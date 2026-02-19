Haberler

Kayseri'de suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, sosyal medya paylaşımının ardından adli ve idari işlem başlatılan 15 yaşındaki M.T., camiye torpil atarken yakalandı.

Kayseri'de suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Bir sosyal medya platformundaki "Çocuklar ramazanın ilk teravihinde camiye torpil attı" paylaşımı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ziyagökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Camisi'nde meydana gelen olayla ilgili bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T'yi (15) yakaladı.

Ekipler, suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Kaynak: AA " / " + Hakan Can Şahin -
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Apartmanda patlama! 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Enkazdan gelecek bir ses bekleniyor
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi