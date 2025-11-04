Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta saat 11.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla tehdit', 'Basit yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K. (38), duruşmaya katılmadı.

DURUŞMAYA KATILMADI, ŞİKAYETÇİYE PUSU KURDU

Aynı davada şikayetçi olan Mustafa C. (38) ise duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı. Mustafa K. de otomobilden inip Mustafa C.'ye tüfekle ateş etti.

YOLDAN GEÇEN BİRİNİ VURDU

Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y.'nin başına isabet etti. Ayrıca saçmaların isabet ettiği otomobilde ise hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan Mustafa K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BAŞKA BİR DAVADA DA TARAFLAR

Öte yandan Mustafa K.'nin, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Basit yaralama', 'Birden fazla kişi ile tehdit', 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından başka bir davanın sanığı olduğu, Mustafa C.'nin de yine müşteki olduğu ve bugün yargılamanın yapılacağı öğrenildi.

Olayın da taraflar arasındaki 2 duruşma arasında meydana geldiği belirtildi.