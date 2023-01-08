Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de oto servisinde çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Kayseri'de oto servisinde çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de bir oto servisinde çıkan yangında 10 araçta büyük çapta hasar oluştu.

Kayseri'de bir oto servisinde çıkan yangında 10 araçta büyük çapta hasar oluştu.
Merkez Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3101 Sokak'taki oto servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında, iş yerinde tamir için bekleyen ikisi ambulans 10 araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Kayseri Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title