Kayseri'de MHP'den Çocuklara 1920 Oyuncak Dağıtımı

Kayseri'de MHP İncesu İlçe Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara 1920 oyuncak dağıttı.

İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık, açıklamasında, çocuklara verilebilecek en güzel hediyelerden birinin oyuncak olduğunu düşündükleri için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çocukların yüzünün gülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kızılışık, "Çok mutlu oldular. Onlar bizim neşe kaynağımız. Onların mutluluğu, gözlerindeki umut bizlerin içindeki çocuğu uyandırıyor, hayata olan bağlılığımızı ve sorumluluklarımızı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.