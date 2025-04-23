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Kayseri'de MHP'den Çocuklara 1920 Oyuncak Dağıtımı

Kayseri'de MHP'den Çocuklara 1920 Oyuncak Dağıtımı
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MHP İncesu İlçe Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara 1920 oyuncak dağıtarak onların yüzünü güldürdü. İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık, etkinlikte çocukların mutluluğuna vurgu yaptı.

Kayseri'de MHP İncesu İlçe Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara 1920 oyuncak dağıttı.

İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık, açıklamasında, çocuklara verilebilecek en güzel hediyelerden birinin oyuncak olduğunu düşündükleri için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çocukların yüzünün gülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kızılışık, "Çok mutlu oldular. Onlar bizim neşe kaynağımız. Onların mutluluğu, gözlerindeki umut bizlerin içindeki çocuğu uyandırıyor, hayata olan bağlılığımızı ve sorumluluklarımızı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel
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