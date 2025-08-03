Kayseri'de Korkunç Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Korkunç Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti
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Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, hafif ticari aracın çarpmasının ardından otomobil tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı, sonrasında ise otomobilin ezdiği yaya hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yayaya, A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadını, M.Y.'nin kullandığı 34 BYJ 142 plakalı otomobil ezdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya karışan iki aracın sürücüsünü gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın çarparak yere savurduğu talihsiz kadını, arkadan gelen otomobilin ezdiği görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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