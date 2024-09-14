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Kendisine sarkıntılık eden adamı öldürmüştü! İşte 4 çocuk annesi kadına verilen ceza

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Kayseri'de kendine sarkıntılık ettiği gerekçesiyle komşusu Mehmet Can'ı öldüren 4 çocuk annesi Sonay Aslaner, 'iyi hal' indirimi ile 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca Aslaner'in 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kayseri'de kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü komşusu Mehmet Can'ı (22) tabanca ile vurarak öldüren 4 çocuk annesi Sonay Aslaner (26), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 23 Ocak'ta Akkışla ilçesinde meydana geldi. Sonay Aslaner, kendisini sürekli rahatsız ettiğini belirten komşusu Mehmet Can'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Mehmet Can hayatını kaybetti, gözaltına alınan Sonay Aslaner tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soner Arslaner hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Aslaner hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Sonay Aslaner, ölen Mehmet Can'ın şikayetçi ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Mehmet Can'ın şikayetçi ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kendisine sarkıntılık eden adamı vurmuştu! İşte 4 çocuk annesi kadına verilen ceza

"O AN SİLAH BİRDEN PATLADI"

İlk duruşmada, "Hayvanlara bakarken ahırın kapısı açıldı, içeriye Mehmet girdi, eline sopa aldı, telefonla eşimi arayacaktım. Sopa ile elime vurdu, telefon kırıldı. Sonra koluma, bacağıma sopa ile vurmaya başladı. 'Niye söyledin' dedi. Bağırdım, kendimi duyuramadım. Beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Başka bir gün de yine karşılaştık. 'Kızım bak sana yaptıklarımı kimseye inandıramazsın, sana yaptıklarımı kızına da yaparım' dedi. Korkuyla silahı çıkardım. Silahı çıkardıktan sonra kayınvalidesi ile baldızı korkup, kaçtılar. O anda silah birden patladı, Mehmet yere düştü. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Neler oldu, gerçekten hatırlamıyorum. Karakola gittim, karakoldaki polise 'Abi beni kurtar' dedim. İfade bitiminden sonra öğrendim ki onu vurmuşum. Daha sonra da ölmüş. Böyle bir insan değildim, korktum, benim 4 tane çocuğum var. Böyle olsun istememiştim" diyerek savunma yapan 4 çocuk annesi Sonay Aslaner, önceki ifadelerini tekrarlayıp, beraatini istedi.

Kendisine sarkıntılık eden adamı vurmuştu! İşte 4 çocuk annesi kadına verilen ceza

RUHSATSIZ SİLAHTAN 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Sonay Aslaner'i 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra cezayı 'haksız tahrik' indirimi ile 15 yıla, 'iyi hal' indirimi ile de 12 yıl 6 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca Aslaner'i 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

Jon snow:

Hiç adil olmamış gerçekten .kadınlar kendini koruyamayckmi yahu

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Kutay Özmen:

En fazla altı sene yatarı var Daha sonra iyi halden tahliye edilir

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Bozkurtlar Diriliyor:

1.si evlisin dort cocugun var baska biriyle yani ölen çocukla aranda nasil bisey gecebilir? 2.si aynı durumda erkeklere neden daha fazla ceza veriliyor. (bu kadın bi kac yıla çıkacak belki o kadar bile yatmaz) 3. sü silah cantana ışınlanmadı önceden planlamışın demek ki neyin haksız tahriki neyin iyi hal indirimi?

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