Kayseri'de Çocuk Kulübü Üyeleri Tiyatro Gösterisi ve Müzikli Çocuk Oyunu Sergiledi

Kayseri'de Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri tarafından tiyatro gösterisi ve müzikli çocuk oyunu sergilendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Oymaağaç Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı yenilikçi hizmetlere imza attıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehri güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama asla ihmal etmediğimiz geleceğimiz, istikbalimiz ve evlatlarımızdır. Gelecek nesillerimizi ihya etmeyi de asla unutmuyoruz. Bu noktada Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz eğitimler ve Çocuk Kulübümüzde çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklarımızın, imkan verildi mi neler ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Spor kulübü, gençlik merkezi gibi hizmetlerimizle birçok başarıya imza atıyorlar. Bunların hepsi emekle oluyor. Ailelerin göz bebeği olan evlatlarımız, Kocasinan ve Kayseri'nin de gözbebeğidir. Ziyagökalp ve Beyazşehir'de de Çocuk Kulübümüz faaliyete geçecek. Her geçen gün imkanlarımızı artırarak, yeni yeni tesisler açmanın gayreti içerisindeyiz."

Büyükkılıç, kentteki Sivaslılarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivaslılar Federasyonu ve Sivaslılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, bir restoranda düzenlenen etkinlikte katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.

Büyükkılıç, "Sivaslılar Federasyonu ve Sivaslılar Derneği başkanlarımız, yöneticilerimiz ve Sivaslı hemşehrilerimiz ile güzel bir pazar sabahında keyifli bir buluşma gerçekleştirdik. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi daim etsin." dedi.

Etkinliğin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.