Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Çocuk Kulübü Üyeleri Tiyatro Gösterisi ve Müzikli Çocuk Oyunu Sergiledi

Güncelleme:

Kayseri'de Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri tarafından tiyatro gösterisi ve müzikli çocuk oyunu sergilendi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı yenilikçi hizmetlere imza attıklarını belirtti.

Kayseri'de Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri tarafından tiyatro gösterisi ve müzikli çocuk oyunu sergilendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Oymaağaç Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı yenilikçi hizmetlere imza attıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehri güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama asla ihmal etmediğimiz geleceğimiz, istikbalimiz ve evlatlarımızdır. Gelecek nesillerimizi ihya etmeyi de asla unutmuyoruz. Bu noktada Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz eğitimler ve Çocuk Kulübümüzde çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklarımızın, imkan verildi mi neler ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Spor kulübü, gençlik merkezi gibi hizmetlerimizle birçok başarıya imza atıyorlar. Bunların hepsi emekle oluyor. Ailelerin göz bebeği olan evlatlarımız, Kocasinan ve Kayseri'nin de gözbebeğidir. Ziyagökalp ve Beyazşehir'de de Çocuk Kulübümüz faaliyete geçecek. Her geçen gün imkanlarımızı artırarak, yeni yeni tesisler açmanın gayreti içerisindeyiz."

Büyükkılıç, kentteki Sivaslılarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivaslılar Federasyonu ve Sivaslılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, bir restoranda düzenlenen etkinlikte katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.

Büyükkılıç, "Sivaslılar Federasyonu ve Sivaslılar Derneği başkanlarımız, yöneticilerimiz ve Sivaslı hemşehrilerimiz ile güzel bir pazar sabahında keyifli bir buluşma gerçekleştirdik. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi daim etsin." dedi.

Etkinliğin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Kayseri Çocuk Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? Sigorta Aracıları Teklif Platformu uygulaması nedir, ne işe yarar? Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü-Galatasaray FK hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 18 Şubat TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Aşk Adası ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aşk Adası oyuncuları kimler? Dul ve yetimler ikramiye ne zaman alacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 18 Şubat Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title