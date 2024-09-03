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Kayseri'de Alzheimer Merkezi İnşa Edilecek

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Kayseri'de eşi Alzheimer hastası olan hayırsever Ramazan Büyükkılıç, 30 milyon lira maliyetle 'Alzheimer Merkezi' yapacak. Projenin protokolü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin tarafından imzalandı.

KAYSERİ'de, eşi 11 yıldır Alzheimer hastası olan hayırsever Ramazan Büyükkılıç, 30 milyon lira maliyetle 'Alzheimer Merkezi' yaptıracak. Ramazan Büyükkılıç, projenin protokolünü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan kardeşi Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin'in katılımıyla imzaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Kayseri'ye kazandırmayı planladığı 'Alzheimer Merkezi'nin yapımını, ağabeyi Ramazan Büyükkılıç üstlendi. Eşi 11 yıldır Alzheimer hastası olan Ramazan Büyükkılıç, 30 milyon TL maliyetli merkezi yaptıracak. Merkezle ilgili protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin'in katılımıyla imzalandı. Protokol sonrası açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, "Değerli büyüğüm, ağabeyim, Ramazan Büyükkılıç'a, hayırseverliği ile on binlerce yetiştirdiği eğitim ordusundaki öğrencileriyle onur duyduğumu, gurur duyduğumu belirtmek isterim. Kayseri'mizde sağlık ocağıyla, yapmış olduğu Ramazan Büyükkılıç İlköğretim Okulu ile şimdi de bir başka hayırseverlik hizmetine imzasını atıyor" dedi.

'DAMDAN DÜŞEN, DAMDAN DÜŞENİN HALİNDEN BİLİR'

Ramazan Büyükkılıç ise kardeşi Başkan Memduh Büyükkılıç'ın desteğiyle bu projeyi hayata geçirmek için girişimde bulunduklarını belirterek, "Bu hizmeti yapmak için çok düşündüm. Kendi kendime, 'Bu işin yapılması için ne yaparım, nasıl ederim' dedim. Sayın başkanıma, 'Böyle bir düşüncem var, siz ne dersiniz?' dedim. O da 'Memnuniyetle, Kayseri'de büyük bir ihtiyaç. Böyle bir tesise ihtiyaç var' dedi. Kendisi de sağ olsun çok büyük gayretler gösterdi. Bu işe teşebbüs etti. Biz de onun sayesinde bu işe teşebbüs ederek vatana, millete, Kayserili hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olması için, bu işi başarmak için harekete geçtik. İnşallah elimizden gelen katkıyı yaparak bu işi başaracağız. Damdan düşen, damdan düşenin halinden bilir. Biz de damdan düştük, eşim 11 senedir Alzheimer. Onun için bundan sonra bu hallere düşeceklerin Allah yardımcısı olsun. Bu müessese de onlara hizmet versin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Memduh Büyükkılıç Murat Gültekin Türkiye Kayseri Sağlık Güncel

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