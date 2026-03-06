Kayseri'de 27 yıldır evli çift, üniversitede sıra arkadaşı oldu

KAYSERİ'de gazetecilik mesleğinden emekli olduktan sonra kendi medya gruplarını kuran Aytül (48) ve Mehmet Öztürk (52) çifti, 4 yıl önce yeniden üniversite okumaya karar verdi. 27 yıllık evli olan Öztürk çifti, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde sıra arkadaşı oldu.

Kentte yaşayan ve 25 yıl gazetecilik yapan Aytül ve Mehmet Öztürk çifti, gazetecilik mesleğinden 3 yıl önce emekli oldu. Kendi medya gruplarını kuran çift, meslekte 'alaylı' olarak görev yapıp, emekli olduktan sonra 'mektepli' olmaya karar verdi. Öztürk çifti, 4 yıl önce üniversite sınavına girdi. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan ve 27 yıldır evli olan çift, sıra arkadaşı oldu.

'EŞİMLE BİRLİKTE SON SINIF ÖĞRENCİSİYİZ'

Aytül Öztürk, "4 sene önce eşimle birlikte üniversite sınavına girdik. Sınava girmeyi ben hiç düşünmüyordum. Eşim sınava girmek istedi. 'Hadi birlikte bir deneyelim' dedi ve böyle sınava girdik. Gazetecilik Bölümü'nü kazandık. Çünkü bizim Cumhurbaşkanı onaylı basın kartımızda 'muhabir' yazıyor ve her gittiğimiz yerde 'İletişim Fakültesi mezunu musunuz?' diye soruyorlardı. Aslında ben İktisat Bölümü mezunuyum. O yüzden de biz de dedik ki 'Madem alaylıyız, bunu okulla da taçlandıralım' ve bölümü kazandık. Şu anda da eşimle birlikte son sınıf öğrencisiyiz" diye konuşu.

'MESLEĞİN REÇETESİNİ ÖĞRENMEK İSTEDİK'

Mesleğin inceliklerini öğrenmek için üniversiteye başladıklarını belirten Öztürk, "Herkes, 'Okumanıza ne gerek var?' dedi. Çünkü 25 yıl zaten basın sektöründe çalışmışız, 26'ncı yılda emekli olmuşuz. Herkes emekli olduktan sonra 'Ne gerek var, niye ihtiyaç duydunuz?' diye sorular sordu. Çünkü zaten üniversite okumuştuk ve mezun olmuştuk. Aslında mesleğin reçetesini öğrenmek istedik. Neyin, nasıl yapıldığını öğrenmek istedik. Biz alaylıyız, meslekte çok da iyi olabiliriz ama bu işin bir de reçetesi var. Reçetesini öğrenmek istediğimiz için 'Öğretmenlerimizle birlikte bir reçeteye bakalım, nasıl oluyormuş' dedik. Okumaya karar verdiğimizde açıkçası öğretmenlerimizden de güzel bilgiler öğrendik. Her şeyden önce gençlerle bir arada olmak çok güzel. Enerji veriyor. Hep 'Gençler biraz umutlarımı kırıyor' derdim ama iç içe olunca gençlerde umut var, bunu gördüm. Çok çalışkanlar, güzeller ve geleceğe dair umutları var. Onlarla bir arada olmak güzel" diye konuştu.

'HER ANIMIZ BİRLİKTE GEÇİYOR'

İş ve okulu aynı anda yürütmenin zor olduğunu söyleyen Öztürk, "Hem iş hem okul aslında zorlanıyorum. Sınavlara eşimle birlikte giriyoruz. Genellikle arkalı önlü oturmayı tercih ediyoruz. Çünkü birbirimize oradan da 'Hadi yaparız enerjisi' gönderiyoruz. Not ortalamamızda 1-2 puan farklılıklar var. Bazen birlikte çalışıyoruz. Çok fazla fikir alışverişini yapıyoruz. Ben eşimle de aynı sektörde 26 yıl çalıştım. Öyle olunca birlikte hem meslektaşız hem öğrenciyiz. Sırt sırta vererek 4'üncü yılın sonuna geldik. Çevremizdekiler, 'Her daim yan yanasınız' diyorlar. Eşimle 26-27 yıldır birlikteyiz, her anımız birlikte geçiyor. Her şeyden önce çok iyi arkadaşız. Bence başarıyı, mutluluğu ve huzuru bu getiriyor. Okul bitince de lisans ve doktora yapmayı düşünüyoruz" dedi.

'ALAYLI OLDUĞUMUZ İÇİN BİR DE DİPLOMAMIZ OLSUN İSTEDİK'

Mehmet Öztürk ise "Emekli olmadan önce de her sene üniversite sınavına giriyordum ama bir yer tercih etmiyordum. Bu sefer eşimi de sınava girmek için ikna ettim. O da ikna olduktan sonra sınava girdik ve kazandık. Gazetecilik Bölümü'nü tercih ettik. Çevremizden karı-koca okumamıza genelde iyi tepkiler aldık. Eski duayen gazetecilerimizden, rahmetli Oktay Ensari vardı; 'Hayırdır, bu bölümü neden tercih ettin?' diye sordu. Tercihim esasında gazetecilik mesleğini sevdiğim için oldu. Alaylı olduğumuz için bir de diplomamız olsun istedik. Okula geldiğimizde de hocalarımızdan, öğrencilerden olsun genelde iyi tepkiler aldık. Sınıftaki arkadaşlarımız karı-koca okuduğumuzu öğrendiklerinde şaşırıyorlar" diye konuştu.

'EŞİMLE BİR ARADA OLMAKTAN HİÇ BIKMADIM'

Öztürk, "Bazen bilgi paylaşımı yapıyoruz. Hocaların da sorduğu şeyler oluyor. Alaylı olduğumuz, meslekten de geldiğimiz için sonuçta bir bilgimiz var. O bilgiyi bazen hocalarımızla da paylaşıyoruz. Genelde eşimle beraber derslere ve sınavlara çalışıyoruz. Derslere de beraber giriyoruz. Sınav zamanlarında birbirimize sorular sorarak birlikte hazırlanıyoruz. Eşimle 27 yıldır beraberiz. Eşimle çalışırken de beraberdik. Eşimle bir arada olmaktan hiç bıkmadım. Öğrencilik hayatımda da herkes öğrenciyken, karı-koca olurken biz tam tersi; ilk önce çalıştık, karı-koca olduk. Sonra öğrenci olduk. Yine beraberiz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Okul bitince yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Öğrenmenin yaşı yoktur. İlmin yaşı yoktur. İlmi ne kadar alabilirsek o kadar iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı