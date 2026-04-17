Başkan Büyükkılıç'tan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek şehrin projelerini ve yatırımlarını ele aldı. Büyükkılıç, Kayseri'nin kalkınması için önemli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kayseri'de devam eden ve planlanan projeler ele alınırken, şehrin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kurum'a misafirperverlikleri ve Kayseri'ye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, " Kayseri'nin kalkınması için Ankara'da yürüttüğümüz bu önemli temaslar şehrimizin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor. Kadim ve güzide şehrimiz, memleketimiz Kayseri'miz için birlik ve beraberlik içinde gayret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan talimat verdi! Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda

Okul saldırısında yaralanan öğrencilerden haber var
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor

Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı
Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda

Okul saldırısında yaralanan öğrencilerden haber var
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı

Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı

Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı