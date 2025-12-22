'Masumane şekilde kargo teslimi için atılan imza, aslında boş bir senede atılmış olabilir'

KAYSERİ Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde, pek çok davaya konu belgelerin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı belirleniyor. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sorumlu komiser olarak çalışan Nurefşan Bingöl, "İmza atılan belgeler, titizlikle kontrol edilmelidir. Masumane bir şekilde kargonuzu teslim aldığınıza dair attığınız bir imza aslında boş bir senede atılmış imza olabilir" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 10 laboratuvardan biri olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Laboratuvarın sorumluluk sahasında 10 il bulunuyor. Bulgular suçun niteliğine göre balistik, belge, kimya ve iz inceleme şubelerine yönlendiriliyor. Laboratuvara gelen bulgular, adli birimler tarafından gönderiliyor. Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde de pek çok davaya konu belgelerin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı ortaya çıkarılıyor.

'KENDİ KALEMİNİZLE TANZİM EDİN' UYARISI

Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sorumlu komiser olarak görev yapan Nurefşan Bingöl, "Değeri ve resmi niteliği olan her türlü belgenin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı, el yazısı ve imzalarının şahıs aidiyetinin belirlenmesi, makine yazılarının hangi makineden elde edildiği hususunda adli ve idari makamlara uzmanlık raporu hazırlayan birimdir" dedi. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü olarak vatandaşları iki alanda uyarmak istediklerini de belirten Bingöl, "Borç ve yükümlülük altına girilen senet ve benzeri belgelerde, belgeyi borçlunun kendi kalemi ile tanzim etmesi ve imzalaması gerekmektedir. Bu tarz mağduriyetlerin önüne geçilmesinde bu önemli bir aşamadır. İkinci olarak imza atılan belgeler, titizlikle kontrol edilmelidir. Masumane bir şekilde kargonuzu teslim aldığınıza dair attığınız bir imza aslında boş bir senede atılmış imza olabilir" diye konuştu.

ŞAŞİ NUMARASI DEĞİŞTİRİLMİŞ ARAÇLAR İNCELENİYOR

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda hizmet veren İz İnceleme Şube Müdürlüğü'nde de şaşi numarası değiştirilmiş araçlar inceleniyor. İz İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Ziya Güneş, "İş yoğunluğumuzun çoğunu, halk arasında 'change' olarak tarif edilen motor şaşi numarası değiştirilmiş ya da yok edilmiş araçlar oluşturmaktadır. Burada uzman ve asistan arkadaşlarımızın gerek fiziksel gerekse de kimyasal uğraşları sonucunda motor veya şaşi numarasının tespitini ve aracın kimliklendirilmesini yapıp, mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeyi amaçlıyoruz" dedi.