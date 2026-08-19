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İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş

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İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki tavrı dikkat çekti. Marco Asensio hakkında soru yöneltilen Kartal'ın alaycı bir şekilde güldüğü görüldü. O anlara ait görüntüler binlerce kez izlendi.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
  • Teknik Direktör İsmail Kartal, Marco Asensio'yu yedek kulübesinde başlatıp 73. dakikada Anderson Talisca'yı kenara alarak oyuna sürdü.
  • İsmail Kartal, maç sonrası basın toplantısında Asensio ile ilgili soruya alaycı bir şekilde güldü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Turun düğümü Fransa'da oynanacak rövanş karşılaşmasına kalırken, maç boyunca Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tercihleri de dikkat çekti. Karşılaşmaya Marco Asensio'yu yedek kulübesinde başlatan Kartal, İspanyol yıldızı uzun süre sahaya sürmedi.

TARAFTAR İSTEDİ, 73. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Maç devam ederken Fenerbahçeli taraftarlar Asensio'nun oyuna alınması için uzun süre tezahürat yaptı. Tribünlerden yükselen seslerin ardından İsmail Kartal, 73. dakikada Anderson Talisca'yı kenara alarak Asensio'yu sahaya sürdü. Kartal'ın taraftarların uzun süren tezahüratlarının ardından bu değişikliği yapması da karşılaşmanın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

ASENSIO SORUSUNA ALAYCI GÜLÜŞ

Asensio konusu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da İsmail Kartal'ın karşısına çıktı. Bir gazeteci Kartal'a İspanyol yıldızla ilgili soru yöneltti.

Soruyu dinleyen İsmail Kartal'ın alaycı bir şekilde güldüğü görüldü. Kartal'ın Asensio sorusu karşısındaki bu tavrı dikkat çekerken, o anlara ait görüntüler binlerce kez izlendi.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMihrali:

Asensio henüz istenen formada değil. bunu geçmiş 5 maçta herkes gördü. hocaya bu konuda eleştiride bulunmak yersiz.

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Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

Sen FENERBAHÇE ye iki gömlek küçük geldiğini ispatladın dün akşam

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