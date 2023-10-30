KAYMAKAM DEMİRYÜREKTÜRKİYE'NİN EN GÜZEL ALANINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

HATAY'ın İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 6 Şubat depremlerinde 120 santimetreye kadar çöken Atatürk Anıt alanının yenileme çalışmalarına başlandığını söyledi.

Yaşanan çökme nedeniyle uzun süredir sular altında kalan, Atatürk Anıt alanında sular çekildi, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım koordinatör kaymakamlar ile birlikte sahil ve anıt alalında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Demiryürek, 6 Şubat'ta yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir deprem yaşadıklarını ifade ederek, İçinde bulunduğumuz alan, sahil bölümü, bilimsel çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bilgiler ışığında 20 ile 120 santimetre çökmüş durumda. Bunun için doğru tespitler, mühendislik hesaplamaları yapılıp, işe başlanması gerekiyordu. Çeşitli ölçümler yapıldı, alanın ne kadar çöktüğü, alanın çökmesiyle deniz-alan dengesindeki, eski mizanın nasıl kurulacağı, yaklaşık üç metre fırtınada dalga boyu olduğu, olabileceği hesabıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından zeminin önümüzde bulunduğu sahil kısmının tahkimat ihalesi yapıldı, halen oradaki çalışmalar devam ediyor dedi.

Deprem esnasında İskenderun'da altyapının çöktüğünü, terfi ve arıtma istasyonları pompalar arızaya girdiğini, bölgeyle ilgili tüm altyapını kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Kaymakam Demiryürek, Yağmur yağdığında, met cezir hareketi olduğunda, sahil kesiminde su basması biçiminde olumsuzluklar yaşadık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağılı İl Bank A.Ş. tarafından yapılan ihale neticesinde İskenderun'un altyapısı özellikle atık su arıtma tesisinin, pompalarının yenden çalıştırılarak, hayatın yeniden normalleşmesi adına bir öngörü çerçevesinde ihaleler yapıldı, ilgili firma çalışmalarına devam ediyor. Bizim beklentimiz firmanın altyapıyla ilgili çalışmalarını aralık ayı sonuna doğru bitirmesi. Yurt dışından gelen pompalar yerine kondu, onların montajları yapılıyor, atık su arıtma tesisinin onarımı yapılıyor. Tüm bu bittikten sonra atık su hatlarının çalışıp çalışmadığı tekrar test edilerek İskenderun altyapısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden işler hale getirilecek diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL ALANI BURADAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Sahildeki tahkimat çalışması bittiğinde hava şartlarına bağılı olarak, Atatürk Anıt alanının suyla kaplanmasının önüne geçilmesine çalışılacağını sözlerine ekleyen Kaymakam Demiryürek Mazgallar temizleniyor, burası Türkiye'nin en güzel tören alanlarından, en güzel alanlardan bir tanesi, buradan asla vazgeçmeyeceğiz. Buranın altyapı, tahkimat çalışmaları bittikten sonra, sağlam bir altyapı, sağlam bir zemine kavuştuktan sonra yeniden ihyası için merkezi idare olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları ciddiyetle takip edip etmeye devam edeceğiz. Bu alanın taşları vasfını yitirmiş durumda, taşların tamamının kaldırılması, zeminin ihya edilmesi gerekiyor. Bunların hepsini yapıp alanın yeniden eski günlerde olduğu gibi bayramlarda milli günlerimizi coşkuyla kutlayabileceğimiz, hepimiz için bir kıymet ifade eden bir hale getirmek için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz diye konuştu.