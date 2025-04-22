Kaymakam, 23 Nisan Bayramı'nda Koltuğunu Öğrencilere Devretti

Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak ilkokul öğrencilerine devretti.

Kaymakam Arabacı, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Nehir Lizge Kartal ve Batuhan Türk'ü makamında misafir etti.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Arabacı, daha sonra koltuğunu öğrencilere devretti.

Arabacı, çeşitli hediyeler verdiği öğrencilerin bayramını kutlayarak, derslerinde başarılar diledi. Kaymakam Arabacı, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan çocukları makamında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Arabacı, "Bugün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı makamımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel göstergesidir." diye konuştu.