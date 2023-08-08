Samsun'un Kavak ilçesinde 3 gündür kayıp olan yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu. 6 Ağustos Pazar günü Kavak'ın Karapınar Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan 63 yaşındaki Yaşar Özbek'ten bir daha haber alınamamış, eşi Muradiye Özbek'in yardım çağrısı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede iz köpekleri ve dron destekli arama çalışması başlatmıştı. Bölgede süren aramaların 3. gününde 63 yaşındaki Yaşar Özbek'in cesedi Davlumbaz mevkisinde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulundu. Kayıp Yaşar Özbek'in cesedini arkadaşı İsmet Yüce ile bularak yetkililere haber veren Ladik Yumaklı Mahallesi Muhtarı Tevfik Çöpçü, 'Bu arkadaş geçen Pazar günü kayboldu. Karapınar Muhtarı bana bildirdi. Aramaya çıktık. Önceki gün bulamadık. Yanımda İsmet arkadaşım vardı. Bu ormanları iyi bildiğim için hayvanların izinden yol aşağı indik. Köpek kokuyu aldı. Adamı bulduk. Adam ölmüştü. Ölüm nedeni doktorların vereceği rapora bağlı. Biz bulunca yetkililere haber verdik' dedi. İsmet Yüce de 'Aramalara bugün katıldım. Tevfik ağabeyle birlikte hareket ettik. Av köpeği kokuyu aldı, biz de köpeği takip ederek 500 metre aşağıda cesetle karşılaştık. Sonra da ekiplere haber verdik' diye konuştu. Yapılan incelemenin ardından Özbek'in cesedi bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu

SAMSUN Samsun'un Kavak ilçesinde 3 gündür kayıp olan yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu.

6 Ağustos Pazar günü Kavak'ın Karapınar Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan 63 yaşındaki Yaşar Özbek'ten bir daha haber alınamamış, eşi Muradiye Özbek'in yardım çağrısı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede iz köpekleri ve dron destekli arama çalışması başlatmıştı. Bölgede süren aramaların 3. gününde 63 yaşındaki Yaşar Özbek'in cesedi Davlumbaz mevkisinde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulundu. Kayıp Yaşar Özbek'in cesedini arkadaşı İsmet Yüce ile bularak yetkililere haber veren Ladik Yumaklı Mahallesi Muhtarı Tevfik Çöpçü, "Bu arkadaş geçen Pazar günü kayboldu. Karapınar Muhtarı bana bildirdi. Aramaya çıktık. Önceki gün bulamadık. Yanımda İsmet arkadaşım vardı. Bu ormanları iyi bildiğim için hayvanların izinden yol aşağı indik. Köpek kokuyu aldı. Adamı bulduk. Adam ölmüştü. Ölüm nedeni doktorların vereceği rapora bağlı. Biz bulunca yetkililere haber verdik" dedi.

İsmet Yüce de "Aramalara bugün katıldım. Tevfik ağabeyle birlikte hareket ettik. Av köpeği kokuyu aldı, biz de köpeği takip ederek 500 metre aşağıda cesetle karşılaştık. Sonra da ekiplere haber verdik" diye konuştu.

Yapılan incelemenin ardından Özbek'in cesedi bulunduğu yerden kaldırıldı.