Konya'da kayıp öğretmen uçurumda ölü bulundu

Konya'da kayıp öğretmen uçurumda ölü bulundu
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Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan 35 yaşındaki öğretmen Onur Uçkun, bir uçurumda hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan öğretmen, uçurumda hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Öğretmenin cansız bedeni Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Konya'da yakınları dün akşam üzeri 35 yaşındaki Onur Uçkun için kayıp ihbarında bulundu. Konya AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ekipleri de katıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD'ın yönlendirmesiyle dron destekli yapılan aramada, Cankurtaran Yarma mevkisinde bir uçurumda beyaz bir otomobil tespit edildi. Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 100 metre yükseklikten iplerle iniş yaptı.

Uçurumda bulunan Uçkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri Uçkun'un cansız bedenini bulunduğu yerden yukarı çıkararak, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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