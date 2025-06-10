Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu
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AKSARAY'da kendisinden haber alınamayan Mustafa Ergün (24), 17 saat sonra arkadaşları tarafından dağlık alanda darbedilmiş ve bilinci kapalı halde bulundu.

AKSARAY'da kendisinden haber alınamayan Mustafa Ergün (24), 17 saat sonra arkadaşları tarafından dağlık alanda darbedilmiş ve bilinci kapalı halde bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ergün, babası Murat Ergün (50) ile telefonla konuşup eve geleceğini söyledi. Eve 1 saat sonra gelmeyince Mustafa Ergün'e telefonla da ulaşamayan babası, polise kayıp ihbarında bulunup, durumu arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşları Ergün'ü bugün saat 13.00 sıralarında, kayboluşundan yaklaşık 17 saat sonra, Laleli Mahallesi'nde dağlık alanda darbedilmiş ve bilinci kapalı halde buldu. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'DÖVÜP, DAĞLIK ALANA BIRAKMIŞLAR'

Murat Ergün, yaşadıklarını anlatarak, "Akşam oğlumla telefonla görüştüm. Biz köyden geliyorduk, eve dönüyorduk. O da 1 saat sonra eve geleceğini söyledi. Saat 20.00'den sonra bir daha kendisine ulaşamadık. Sonrasında karakola gittik, kayıp başvurusunda bulunduk. Arkadaşları dağlık alanda darbedilmiş şekilde bulmuş. Biz de olay yerine gittik. Düşmanı yoktu, nedenini bilmiyorum. 100 bin liralık cep telefonunu, gözlüğünü almamışlar. Muhakkak birileriyle uğraştı, dövüp oraya attılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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