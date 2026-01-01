Balıkesir'de kamp yaparken kaybolan kadın için arama çalışmaları sürüyor

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34) 5 gündür haber alınamıyor. Deniz polisinin de olduğu 300 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürürken, AFAD'ın kullandığı iz çizme programıyla, Google Harita üzerinden aranan yerler belirleniyor. Ekipler bu sayede aynı alanı yeniden taramadan, her gün farklı bir bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 27 Aralık'ta gece geç saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kumal'ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Enis G.'nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi. Elif ile erkek arkadaşı Enis G.'nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.'nin kavga ettiğini ve Enis G.'nin Elif'i darbettiğini söylediği de öne sürüldü.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILACAK

Jandarmadaki işlemleri süren Enis G.'nin gözaltı süresinin uzatılacağı bildirildi. Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar da inceleniyor. Elif Kumal'ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çekindiği ve kamp ateşini görüntülediği görülürken, Enis G.'nin sanal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise kamp ateşi, alkol şişesi ve kadehi ile bıçak ve et yer aldı.

DENİZ POLİSİ İLE AVCILAR DA ARIYOR

Elif Kumal, AFAD başkanlığında, aralarında deniz polisi, sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekipleri ile avcıların da bulunduğu 300 kişiden oluşan ekip tarafından karadan, denizden ve havadan dron desteği ile arıyor.

Arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ederken, gece boyunca da bölge termal dronla tarandı. Ancak Kumal'a ait bir ize rastlanmadı. Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal'ın, kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen ve Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan ön tampon parçası üzerinde de inceleme yapılıyor.

HER EKİBE AYRI ARAMA ALANI TAHSİS EDİLİYOR

Öte yandan arama çalışmalarında AFAD'ın iz çizme programı kullanılıyor. AFAD ekiplerinin Google Harita üzerinden çizdiği her alan bir arama-kurtarma ekibine tahsis edilerek, doldurulması isteniyor. Her ekip, belirlenen alanı tarıyor. Ekiplerin arama çalışmaları sonunda getirdiği izlekler, iz çizme programı üzerinden haritaya yapıştırılarak, taranan alan kırmızı çizgiyle dolduruluyor. Bu sayede harita üzerindeki girilmeyen alanlarda bir sonraki günün planlaması yapılarak, aynı yerin aranmasının önüne geçiliyor.