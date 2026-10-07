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Kayıp balıkçı Erdin Yılmaz'ı arama çalışmaları Zonguldak Kozlu'da 4. gününde sürüyor

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Kayıp balıkçı Erdin Yılmaz'ı arama çalışmaları Zonguldak Kozlu'da 4. gününde sürüyor
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Zonguldak Kozlu'da balık tutmak için kayalıklara gittiği belirlenen 62 yaşındaki Erdin Yılmaz'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde karadan ve denizden sürüyor. Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD'ın katıldığı aramaya balıkçılar da ağ atarak destek veriyor.

ZONGULDAK'ta balık tutmak için kayalıklara gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Erdin Yılmaz'ı (62) arama çalışmaları 4'üncü gününde karadan ve denizden devam ediyor.

Olay, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. 3 Ekim'de evden çıkan Erdin Yılmaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, gece saatlerinde kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yılmaz'ın Ilıksu mevkisindeki kayalıklara gittiğini belirledi. Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Yılmaz'ın otomobilinin bölgede park halinde olduğu belirlenirken, güvenlik kamerası kayıtlarında 3 Ekim'de saat 07.30 sıralarında balık tuttuğu bölgeye geldiği tespit edildi. Telefonunun bölgede saat 08.00 sıralarında sinyal verdiği ve daha sonra sinyalin kesildiği belirlendi.

Yılmaz'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde karadan ve denizden sürdürülüyor. Çalışmalarda dron ile havadan tarama yapılırken, balıkçılar da Yılmaz'ın sürüklenmiş olabileceği bölgelerde ağ atarak ekiplere destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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