Katar, Suriye'ye Destek Verme Konusunda Kararlılığını Vurguladı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha'yı ziyaret eden Suriye'deki Geçici Hükümetin bakanlarıyla görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'tan oluşan heyet ile bir araya geldi.

İkili işbirliği ve bu işbirliğini güçlendirme yollarının ele alındığı görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Katar'ın Suriye halkının acılarını hafifletmek amacıyla insani yardımlarını artırma konusundaki çabalarına odaklanıldı. Görüşmede ayrıca ortak endişe konusu olan çeşitli meselelere de değinildi.

Al Sani'den "Suriye'ye destek" vurgusu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığına olan kararlı desteğini teyit etti.

Al Sani, Suriye halkının onurlu bir yaşam sürme ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devletin kurulması yönündeki arzularının yerine getirilmesinin önemini vurguladı.

" Katar, önemli bir ortağımız olacak"

Doha'da gerçekleştirdiği temasların ardından basına açıklamalarda bulunan Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Şeybani, Katar'ın Suriye halkına verdiği desteğe övgüde bulundu.

Şeybani, Katar'ın son 14 yıl boyunca Suriye halkını desteklemede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, " Katar, yeni Suriye'yi yeniden inşa etmek için başlattığımız barış sürecinde önemli bir ortağımız olacak." ifadelerini kullandı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşmesine işaret eden Şeybani, "Başbakan ile tüm temel ve stratejik konuları ele aldık." dedi.

Şeybani ayrıca yeni Suriye'nin bölge ülkeleriyle çok iyi ilişkilere sahip olacağını belirtti.

Katar'dan Suriye'ye 7 uçakla 200 tondan fazla yardım ulaştırıldı

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi ise yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin talimatları doğrultusunda insani yardımlar için bir hava köprüsü oluşturulduğunu ve şimdiye kadar 7 uçakla 200 tondan fazla yardımın Suriye'ye ulaştırıldığını belirtti.

Huleyfi, Katar'ın katkılarının devam edeceğini ve Suriye'ye mümkün olan en fazla insani yardımı sağlamak için sürekli koordinasyon içinde olacaklarını vurguladı.

"Suriye halkı, geleceği konusunda sadece kendisi karar sahibidir"

Katar'ın Suriye'nin egemenliğine saygı duyduğunu vurgulayan Huleyfi, "Suriye halkı, geleceği konusunda sadece kendisi karar sahibidir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde Suriye'nin yeniden inşasına yönelik adımların da ele alındığını belirten Huleyfi, Katar'ın Suriye halkına desteğini sürdüreceğini ve bu konuda hiçbir çabadan kaçınmayacağını sözlerine ekledi.

Suriye'deki Geçici Hükümetin yetkilileri, 2 Ocak'ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la da görüşmüştü.