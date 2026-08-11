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Katar'dan Mekke Savunma Anlaşması'na Destek

Katar'dan Mekke Savunma Anlaşması'na Destek
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Katar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sözcü El-Ensari, bölgesel iş birliğine dayalı savunma mekanizmalarına olumlu baktıklarını belirtti.

(ANKARA) - Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniuyetle karşıladıklarını belirterek, "Bölgemizin ve dünyanın güvenliği konusunda, iş birliği ve iyi komşuluk üzerine kurulu her türlü savunma mekanizmasına tamamen olumlu bakıyoruz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bugün bir basın toplantısı düzenledi. El-Ensari, 7 Ağustos'ta Mekke'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölge ülkeleri arasında güvenlik, istikrar ve savunmanın güçlendirilmesine yol açan her türlü bölgesel iş birliğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden el-Ensari, "Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye, ortak kader ve ortak kaygılar üzerine kurulu stratejik ilişkiler ve kardeşlik bağları içinde olduğumuz ülkelerdir" ifadelerini kullandı. El-Ensari, "Bölgemizin ve dünyanın güvenliği konusunda, iş birliği ve iyi komşuluk üzerine kurulu her türlü savunma mekanizmasına tamamen olumlu bakıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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