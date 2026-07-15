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Arap ülkeleri, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e saldırılarını kınadı

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Katar, Kuveyt ve Filistin, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca BAE, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını kınadı.

Katar, Kuveyt ve Filistin, İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik tekrarlanan saldırılarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e karşı tekrarlanan saldırılarının kınandığı vurgulandı.

İran'ın bu saldırılarla bahsi geçen Arap ülkelerinin egemenliğinin yanı sıra uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Bölgeyi, gerekçesi olmayan bu saldırılardan korumak gerekir." denildi.

Bölgesel ve uluslararası istikrar için diplomasi ve diyaloğun tercih edilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, İran saldırılarına maruz kalan Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'le dayanışma mesajı verildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İran'ın ülke topraklarına yönelik saldırılarının, bazı ordu mensuplarının yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

İran'ın Kuveyt'e saldırılarının kınandığı açıklamada, "İran'ın devam eden saldırıları, Kuveyt'in egemenliğini ihlal ettiği gibi ülkenin güvenliğini de tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

İran'ın "saldırgan yaklaşımını ısrarla sürdürdüğü" vurgulanan açıklamada, İran'ın bu saldırılarla bölgesel çabaları baltaladığı kaydedildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın Körfez'deki Bahreyn ve Kuveyt'in yanı sıra Ürdün'e yönelik saldırıları kınandı.

Söz konusu saldırılara maruz kalan ülkelerle dayanışma mesajının verildiği açıklamada, Arap ülkelerinin egemenliğini ihlal eden her türlü eylemin reddedildiği dile getirildi.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve İHA'larla gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterildi.

"Terörist Husi milislerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verildi.

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd
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