Katar'dan Türkiye'ye Taziye Mesajı

(ANKARA) - Katar'ın Ankara Büyükelçiliği, Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına taziye mesajı verdi.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, " Katar'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kahramanmaraş kentinde bir okulda meydana gelen ve ölümler ile yaralanmalara yol açan silahlı saldırıyı kınadığı ve şiddetle lanetlediği" bildirildi.

Açıklamada, Katar Dışişleri Bakanlığı'nın, "gerekçeleri veya motivasyonları ne olursa olsun şiddet ve suç eylemlerine karşı tutumunu yinelediği" belirtildi.

"Katar'ın Türk hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu" vurgulanan açıklamada, "güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik alınan tüm önlemlere destek verildiği" ifade edildi."

Ayrıca açıklamada, "Katar adına hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk hükümetine ve halkına taziyelerin iletildiği, yaralılara ise acil şifalar dilendiği" kaydedildi.

Kaynak: ANKA