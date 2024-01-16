İsrail ile Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda anlaştı

Katar, İsrail ile Hamas arasında, abluka ve işgal altında bulunan Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti.

ANLAŞMA KATAR VE FRANSA'NIN ARABULUCULUĞUNDA SAĞLANDI

Ensari, bu anlaşmanın, Katar ile Fransa'nın arabuluculuğunda başarıya ulaştığını aktardı. İlaç ve yardımların, Gazze Şeridi'ne nakledilmek üzere yarın, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait iki uçakla Mısır'ın El-Ariş kentine gönderileceğini aktaran Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

2 İSRAİLLİ ESİR ÖLMÜŞTÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, İsrailli esir Yossi Sharabi ile Itay Svirsky'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü duyurmuştu.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor. Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.