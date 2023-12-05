Katar Emiri, Körfez ülkelerinin bölgedeki sorunların çözümünde rol oynayabileceğini belirtti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez ülkelerinin bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde rol oynayabileceğini ifade etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez ülkelerinin bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde rol oynayabileceğini ifade etti.

Şeyh Temim, Katar'ın başkenti Doha'da bugün düzenlenecek 44. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim, KİK ülkelerinin, bölgede ve dünyadaki büyük zorlukların çözümünde ve bunların olumsuz etkilerinin hafifletilmesinde katkıda bulunacak roller oynayabileceğini belirtti.

Doha'da bugün gerçekleştirilecek 44. KİK Zirvesi'ne Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Zirvede, KİK üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ele alınması bekleniyor.