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Katar Dışişleri Sözcüsü Ensari, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı umut verici buldu

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu söyledi. Ensari, Doha'daki panelde ABD-İran diyalog kanallarının açık olduğunu ve Hürmüz Boğazı'na alternatif bulunmadığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu söyledi.

Ensari, başkent Doha'daki Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen "Körfez İşbirliği Konseyi: İttifaklar, tehditler ve stratejik seçimler" başlıklı panelde, ABD- İran gerilimindeki arabuluculuk çabaları, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve bölgesel güvenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek her türlü bölgesel işbirliğini desteklediğini belirten Ensari, "Mekke Anlaşması bölgemiz için çok önemli bir adım. Memnuniyetle karşılıyoruz. Bölge güvenliği açısından oldukça umut verici bir gelişme" dedi.

Ensari, Körfez ülkelerinin ise bölgesel işbirliğini hızlandırdığını ifade ederek, Körfez'in güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

"İran ve ABD arasında diyalog kanallarımız açık"

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirten Ensari, "Toplantılar devam ediyor. İran ve ABD arasında diyalog kanallarımız açık" diye konuştu.

Ensari, Katar'ın arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ve krizin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Diplomasi ve diyalog sorunların çözümü için tek yol. Başka bir çözüm yolu görmüyoruz" dedi.

Körfez ülkelerinin İran ile diyalog kurmayı defalarca denediğini dile getiren Ensari, "Bu savaşı biz tercih etmedik ve savaşın tarafı değiliz. Tek hedefimiz diplomasi ve diyalog ile bunun sona ermesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Ensari, arabuluculuk yapmalarına rağmen hedef alındıklarını ancak bölgesel diyaloğa açık olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Hürmüz Boğazı'na alternatif olabilecek hiçbir şey yok"

Körfez ülkelerinin geçmişte pek çok kriz yaşadığını ancak bu dönemlerde bile Hürmüz Boğazı'nın açık kaldığını anlatan Ensari, mevcut durumun daha önce karşılaşmadıkları bir sınama olduğunu ifade etti.

Ensari, "Hürmüz Boğazı'na alternatif olabilecek hiçbir şey yok. Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde kapalı kalmasının sıkıntısını sadece Körfez ülkeleri değil, tüm dünya çeker. Uluslararası kamuoyu bunun sadece Körfez'in bir problemi olmadığını anlamalı" dedi.

Boğazın kapatılmasının ve deniz trafiğinin engellenmesinin yalnızca ekonomik bir sorun olmadığını, uluslararası güvenliği de ilgilendirdiğini belirten Ensari, hayati su yollarının baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bölgedeki krizin dünya enerji sistemini, uluslararası ticareti, deniz taşımacılığını ve küresel tedarik zincirlerini etkilediğini dile getiren Ensari, savaş ve istikrarsızlığın sürmesinin küresel ekonomi üzerindeki yükü ağırlaştıracağını söyledi.

"Arabuluculuk yapmamız güçlü olduğumuzu gösterir"

Ensari, Katar'ın bölgedeki zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını vurgulayarak, "Biz kendimizi savunacak kapasiteye sahibiz. Arabuluculuk yapmamız zayıf olduğumuz anlamına gelmez, aksine güçlü olduğumuzu gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın uluslararası alanda kendisini ispat etmiş bir arabulucu olduğunu ifade eden Ensari, "Ülkelerimiz ile İran arasında ayrı bir düşmanlık olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Krizin çözümünün bölgesel diyalogdan geçtiğini vurgulayan Ensari, bu diyaloğun bir arada yaşama ve saldırmazlık esaslarına dayalı bir güvenlik sistemine dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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