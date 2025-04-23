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Katar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Katar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katar Türk Okulu'nda, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Göksu, çocukların haklarını korumak adına uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Okulu'nda düzenlenen etkinlikle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Katar'da yaşayan Türkler ile Katar Türk Okulunun öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Büyükelçi Göksu, burada yaptığı konuşmada, "Bizler yurdumuzdan kilometrelerce uzakta 23 Nisan'ı kutlarken hem çocuklarımıza kendi değerlerimizi aşılamayı, hem de tüm dünyaya çocuklarının haklarını koruyacak ve kollayacak bir amaç ortaya koymayı hedeflemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki çocukların aynı şartlara sahip olmadığını belirten Göksu, "Özellikle Gazze'de ve dünyanın diğer coğrafyalarında bizlerle aynı şartlara sahip olamayan çocukları unutmamalıyız. Bu vesile ile bütün çocuklara savaşların ve yıkımların olmadığı, barış, sevgi ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan Katar Türk Okulu öğrencileri, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret ederek burada görev yapan Türk askerleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrenciler askeri yetkililer ile tanışma fırsatı bularak milli bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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