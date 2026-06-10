Katar, BAE ve Mısır, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırıları kınadı

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır; İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik İran saldırılarını şiddetle kınanarak, söz konusu saldırılar bu ülkelerin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olarak değerlendirildi.

Bölgenin gerekçesiz saldırıların sonuçlarından korunmasının önemi vurgulanan açıklamada, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması amacıyla gerilimin düşürülmesi için çalışılması gerektiği belirtildi.

Katar'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğunu yinelenen açıklamada, bu ülkelerin egemenliklerini ve güvenliklerini korumak amacıyla alacakları tüm tedbirlere destek verildiği ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ü füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alan "terör saldırıları" şiddetle kınandı.

Söz konusu "saldırıların 3 ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali" niteliği taşıdığını ve bu ülkelerin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, BAE'nin Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, bu saldırıların söz konusu ülkelerin egemenliğini ve topraklarının güvenliğini ihlal ettiği, bölge istikrarını ve güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğu kaydedildi.