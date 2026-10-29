Kastamonu'nun ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'nun Seydiler, Taşköprü, Bozkurt, Ağlı, Şenpazar, Tosya, Hanönü ve Küre ilçelerinde törenler düzenlendi.

Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ yaptı.

Bahri Alp Ortaokulu, TOBB Anaokulu, Muzafferettin Gazi İlkokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve SEKA Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları şiirler, müzikli gösteriler ve oratoryo çalışmalarıyla kutlamalara katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ve Bahri Alp Ortaokulu öğrencilerinin zeybek performansı da ilgiyle izlendi.

Program kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kurumlar arasında düzenlenen turnuvada dereceye giren kurumlara kupaları verildi.

Seydiler

Seydiler Spor Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

Kutlama programına Kaymakam Büşra Erdoğan Duramaz, Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bozkurt

Bozkurt Spor Salonu'nda düzenlenen programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Muammer Yanık ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Polat tarafından verildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajını Bozkurt Ortaokulu öğretmeni Erhan Altunel okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Vali Yardımcısı Hakan Kubalı yaparak vatandaşların bayramını kutladı.

Ağlı

Ağlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ağlı Kaymakamı Şeyma Şendur'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler gösteri yaptı, şiir okudu.

Program tören yürüyüşünün ardından sona erdi.

Şenpazar

Şenpazar Spor Salonu'nda düzenlenen programda vatandaşlar Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünün heyecanını paylaştı.

Öğrencilerin gösteri yaptığı programda şiirler okundu.

Programa Kaymakam Öznur Züleyha Ete, Belediye Başkanı Cem Çınar, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Hanönü

Hanönü Stadyumu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Alper Uslu ve Belediye Başkanı Metin Yamalı'nın öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından Uslu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler oratoryo gösterisi sahneledi.

Program, Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından tören geçişi ile son buldu.

Tosya

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Mehmet Erkaragülle Spor Salonu'nda düzenlenen törende Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Sedat Ata ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Küre

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan, öğrencileri ve vatandaşları selamladı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sergilenen gösterilerin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA