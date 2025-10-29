Kastamonu'nun ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Kastamonu'nun Tosya, Bozkurt, Taşköprü, Küre, Ağlı, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı törenle kutlandı.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirler okunan ve çeşitli gösteriler sahnelenen törende yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bozkurt

Bozkurt Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törene Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Jandarma Komutan Üsteğmen Coşkun Özdemir, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajını Bozkurt Ortaokulu Öğretmeni Erhan Altunel okudu.

Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından gösteriler sunuldu.

İhsangazi

İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program daha sonra halkoyunları gösterisi, şiir ve orotoryo gösterileri ile devam etti.

Program, dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve tören geçişi ile son buldu.

Programa Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile vatandaşlar katıldı.

Taşköprü

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Abdullah Demirdağ'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, gösteriler yapıldı.

Tören geçişinin ardından resim sergisinin ziyaret edilmesiyle program sona erdi.

Küre

İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından gösteri sunuldu.

Tören sonunda Cumhuriyet temalı şiir, kompozisyon ve satranç yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ağlı

Nedime Kaya Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler gösteri yaptı, şiir okudu.

Programa Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi ve Belediye Başkanı Bülent Ergin ile vatandaşlar katıldı.

Hanönü

Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili Abdullah Demirdağ'ın makamında kutlamaları kabul etmesinin ardından Hanönü İlçe Stadyumu'nda öğrencilerin hazırladığı programa geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından Demirdağ, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.