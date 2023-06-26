Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kastamonu'ya beklenen yağış geldi. Şiddetli yağış ve dolu, hayatı kısa sürede durma noktasına getirdi. Merkeze bağlı Sapaca Köyü'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu meyve ağaçlarına da zarar verdi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar buldukları iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak, kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağış etkisini yitirdi.