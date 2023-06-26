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Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kastamonu'ya beklenen yağış geldi. Şiddetli yağış ve dolu, hayatı kısa sürede durma noktasına getirdi. Merkeze bağlı Sapaca Köyü'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu meyve ağaçlarına da zarar verdi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar buldukları iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak, kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağış etkisini yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kastamonu'ya beklenen yağış geldi. Şiddetli yağış ve dolu, hayatı kısa sürede durma noktasına getirdi.

Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Merkeze bağlı Sapaca Köyü'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar buldukları iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak, kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağış etkisini yitirdi.

Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü

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Kastamonu Güncel Haberler

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