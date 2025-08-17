Kastamonu'da Özel Bireyler Sanatlarını Sergiledi

Kastamonu'da özel bireyler ve anneleri, Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde açtıkları stantta coğrafi işaretli etli ekmek yaparak ziyaretçilere ikram ediyor.

Taşköprü Belediyesince 14-17 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 35'incisi düzenlenen festivalde Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği de açtığı stantla yer aldı.

Dernek tarafından işletilen Mutlu Kafe olarak festivale katılan özel bireyler ve annelerinin yaptığı coğrafi işaretli Daday etli ekmeği ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Anneler yufka açıp etli ekmekleri sacda pişirirken özel çocukları da stanttaki masalarda müşterilere servis yapıyor.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağı adına festival düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Maddi, manevi çok güzel bir etkinlik oldu"

Festivalde stant açtıklarını anlatan Boyraz, "Özel bireylerimle birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirlerimize yöresel ürünümüz etli ekmek ikramını yapıyoruz. Özel bireylerimizin kaynaşması için maddi, manevi çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen Taşköprü Belediye Başkanı'mıza, emek veren belediye personelimize, bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hafif düzeyde olan özel bireylerin stantta çalıştığını anlatan Boyraz, ağır durumda olan özel bireylerle de dönüşümlü olarak ilgilendiklerini kaydetti.

Stantta 20'si özel birey olmak üzere 50 kişinin dönüşümlü çalıştığını ifade eden Boyraz, şunları dile getirdi:

"Ağır durumda olan özel bireylerimizin anneleri çocuklarını festival alanında gezdirirken diğer annelerim hamur yoğurdu, yufka açtı, ekmek pişirdi. Gönüllü öğretmenlerimiz var, gönüllülerimiz var. İzmir ve Aydın'dan gönüllü annelerimiz yardımcı olmak için geldi. Hafif düzey özel bireylerimizi topluma kazandırma, bir şeyler yapabildiklerini görme noktasında bu çok kıymetli. Bazı özel birey aileleri, down sendromlu çocukların bunu yaptıklarını görünce 'Bizim çocuğumuz da ileride böyle olur mu?' diye çok mutlu oldu."

Boyraz, elde edilen gelirin, stantta görev alanlar ile özel bireylere yönelik faaliyetlerde kullanılacağını kaydetti.

Özel bireyler ve aileleri tarafından yapılan etli ekmeği yemek için standa gelen Deniz Tamsezer, standı özel bireylerin işletmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Tamsezer, "Hepsi de kalpten doğal davranışlarda bulunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ali Kemal Yücel de "Özel bireylerin çalıştırıldığını duydum, onun için geldim. Özel bireyler topluma kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.