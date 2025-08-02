Kastamonu'da Muhtara Bıçaklı Saldırı

Kastamonu'da bir parkta çıkan tartışmada muhtarı bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İstiklal Parkı'nda, Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı ile yanındaki kadınla uygunsuz hareketlerde bulunduklarını iddiasıyla uyardığı M.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı. Küçüktarakçı, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Küçüktarakçı, gazetecilere, İstiklal Parkı'nda bir kadın ve erkeği uygunsuz hareketlerde bulundukları için uyardığını söyledi.

Daha sonra zanlının kendisine küfrederek bıçak çektiğini anlatan Küçüktarakçı, "Elime vurdu. Boğuştuk, bıçağı elinden aldım, başka bir arkadaşa verdim. Ambulansı aradım, polisleri aradım, hastaneye gittim. Elimde 8 dikiş var. Şikayetçi oldum." ifadesini kullandı.

Olay anı, muhtarlığın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde Küçüktarakçı'nın tartıştığı M.Ö. tarafından bıçaklanması, Küçüktarakçı'nın zanlıyla boğuşarak elinden bıçağı alması, ardından çevredekiler ile yakında bulanan itfaiye ekiplerinin tarafları ayırması yer alıyor.