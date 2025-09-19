Kastamonu'da Gaziler Günü kutlandı

Kastamonu'nun Tosya, Küre, İhsangazi, Hanönü ve Doğanyurt ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Yaman tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törenin ardından Kaymakam Ünsal, beraberindekilerle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesini ziyaret etti.

Küre

19 Eylül Gaziler Günü, Küre ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Küre Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Salih Turan'ın katılımıyla İlçe Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Hanönü

Hanönü Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Emre Oktay ve Belediye Başkanı Metin Yamalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, İstiklal Marşının okunması ve Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokul öğrencisi Betül Erva Özkum tarafından gazilik şiirlerinin seslendirilmesiyle son buldu.

İhsangazi

İhsangazi ilçesinde düzenlenen program Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Kaymakam Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Yapılan duanın ardından program sona erdi.

Doğanyurt

Program, Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreni ile başladı.

Doğanyurt Kaymakam Vekili Necdet Uçar ve Belediye Başkan Vekili Sefa Eradan'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından program son buldu.