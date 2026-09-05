KASK Genel Merkezi Ankara'da Törenle Açıldı

BAĞIMSIZ Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) Genel Merkezi, Ankara'da düzenlenen törenle açıldı.

KASK'ın Genel Merkez açılışı, Ankara'da gerçekleştirildi. Törene KASK Genel Başkanı Yunus Şimşek, çalışma hayatının ulusal ve uluslararası temsilcileri, bağımsız sendikaların yöneticileri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kamu çalışanları ve basın mensupları katıldı. Açılışta, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal hakları, çalışma hayatında adalet ve liyakat, bağımsız sendikacılığın geleceği, sosyal diyalog ve sendikalar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi.

Kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarını geliştirmeyi, çalışma hayatında adalet ve liyakati güçlendirmeyi ve kamu çalışanlarının karar alma süreçlerinde daha etkin temsil edilmesini hedefleyen KASK'ın, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalardan uzak, bağımsız ve yeni nesil bir sendikacılık anlayışı oluşturmak amacıyla kurulduğu belirtildi.

KASK Genel Başkanı Yunus Şimşek, Genel Merkez açılışında yaptığı konuşmada KASK'ın kuruluşunun yalnızca yeni bir konfederasyonun ortaya çıkışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Şimşek, kamu çalışanlarının yaşadığı sorunların yalnızca belirli mesleklerin veya çalışan gruplarının meselesi olmadığını; kamu hizmetlerinin niteliğinden vatandaşın aldığı hizmete, liyakatten adalet duygusuna, çalışma barışından ülkenin geleceğine kadar geniş bir alanı doğrudan etkilediğini vurguladı.

'EMEKÇİNİN HAKKINI GASP EDEN DAYATMALARA ARTIK GEÇİT YOK'

En büyük gücün inanç olduğunu belirten Şimşek, "Biz biliyoruz ki en büyük güç inançtır. Yüreğimizi yumruklarımızın içine koyduk ve yürüdük. Çünkü biz bu toprakların mücadele tarihinden güç almaktayız. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden refah içinde yaşamak isteyen toplumlar önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve en sonunda da istikballerini kaybederler. Bugün bu sözün gerçekliğini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Memleket ve emek için, hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini belirten Şimşek, "Burası milyonlarca emekçinin sesidir. Bu, yaşamak isteyen madencinin nefesidir. Bu, adalet arayışında elleriyle köz taşıyan üniversite emekçisinin mücadelesidir. Bu, hakkını isteyen memurun iradesidir. Bu mücadele; 3 milyon 530 bin memurun, 446 bin sözleşmeli memurun, 19 milyon işçinin, 17 milyon emeklinin ve dul ve yetiminin istiklal mücadelesidir. ve buradan bir fırtına koparıyoruz. Toplu sözleşme masasında milletin de emekçinin de hakkını gasbeden dayatmalara artık geçit yok. Memleketin milyonlarca emekçisi için ilk adımı bugün attık. Memleket ve emek için, hep birlikte mücadeleye devam edelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek KASK Genel Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

KASK yönetimi, törenin ardından yaptığı değerlendirmede açılışa katılan kurum ve temsilcilere teşekkür etti. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Başta ILO Ankara Ofisi olmak üzere; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelerek sevincimize ortak olan sendika ve meslek örgütlerimize, Türkiye'nin farklı hizmet kollarında mücadele veren bağımsız sendikalarımızın kıymetli genel başkan ve yöneticilerine, meslek örgütlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, kamu çalışanlarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm dostlarımızın ortaya koyduğu dayanışma, bağımsız kamu sendikacılığının geleceğine duyulan ortak inancın güçlü bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı