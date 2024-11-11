Kaş'ta Mevsimin İlk Karı Düştü
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Akdağ zirvesi, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Gömbe Mahallesi sakinleri, kar yağışı sonrası muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.
Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.
Sabah, Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaşan mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonları ile kaydetti.