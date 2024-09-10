Kartepe'de Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde A.Ç'nin kullandığı 41 AU 325 plakalı otomobil, bisikletiyle yolda ilerleyen Kaan A'ya (13) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başiskele'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.