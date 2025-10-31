Haberler

Kartalkaya davasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e çifte ceza

Güncelleme:
78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangını davasında karar çıktı. Cezalarda hiçbir indirim uygulanmayan davada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbet ceza verildi.

  • Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi öldü ve 137 kişi yaralandı.
  • Mahkeme, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener dahil 11 sanığa 34 çocuk için ağırlaştırılmış müebbet ve diğer ölenler için müebbet hapis cezası verdi.
  • Dava kapsamında 20'si tutuklu 32 sanık yargılandı ve iki tutuksuz sanık kararla tutuklandı.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu ile otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, Gazelle Otel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili tutuklu sanık Kenan Coşkun ve itfaiye eri tutuklu sanık İrfan Acar'a ceza verdi.

ÇOCUKLAR İÇİN AYRI BÜYÜKLER İÇİN AYRI CEZA VERİLDİ

Heyet, 11 sanığı, hayatını kaybeden 34 çocuk için 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbet hapisle cezalandırdı. Tutuksuz yargılanan iki kişi de kararla birlikte tutuklandı.

KARARLAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Kararın okunması 13 dakika sürdü. Cezaların açıklanması salonda alkışlarla karşılandı. Savcı mütalaada otel sahibinin eşi ve iki kızı için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme onlar için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.

MÜTALAA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istenmişti.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunulmuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati istenmişti.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

belediye sınırları da değil ki ne alaka acaba belediye AKP olsaydı ceza vereceklermiydi

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

Turizm bakanlığından tek kişi yok ceza alan ??? Adalet ve Kalkınma ???

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

Bakanliktan 1 kisi bile ceza almamis. Belediye'nin sorumlulugunda bile olmayan yer icin belediye baskan yardimcisi bir kac kez muebbet almis. Itfaiye erinin ne sucu vardi. Ne alaka. Alaka, CHP li olmasi. Belediye akpkk li olsaydi ceza alir miydi. 1 gun bile iceride kalmazdi. Nitekim Bakanligin sorumlulugunda olan bir yer icin bakanliktan 1 kisinin bile sorusturulmaya bile girmedigi gibi.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

o insanin yeirne kendinii koyun bakalim akp iktidari var ve hicte alakan olmqyan bir konida sucu sana yordamiyla giydirmisler sirf akp iktidardan dusmesin kotu gozukmesin oy kaybetmesjn diyd ne hissederdin herkesin hincla yuklenmesini istmeezmiyfin iste ben bu apacik insanxeti yeme siyasetine hincla karsi cikacagim bakanin sucunun yuklensigi o insan icin

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

turizm bakanı davada ismi bile geçmemiş. yeni dogan cetesinde de aynı. akp zilleri ülkeyi bitirdi.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
