Kartalkaya'daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi

Kartalkaya'daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
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Kartalkaya'daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Duruşma 22 Eylül'e ertelenirken, açıklanan ara kararda tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

3 BÜROKRAT İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk duruşma görüldüğü sırada 18 Temmuz'da yangının çıktığı tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

BAKANLIK DA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise bugün Eski Başmüfettiş Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

önce inkar edildi.. kontrolörler ne iş yapar diye feryat figan etti millet… hatta olayı belediye başkanına yüklemeye çalışanlar bile oldu. şaka gibi hala koltuğunu bırakmayanlar var. neyseki meslek onurunu koruyan hukukçularımız hala var. kimin en ufacık ihmali varsa cezasını çeksin. onlarca can diri diri yandı…

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

GUNAH KECISI BULUNDU...eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu..

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Haber YorumlarıAdem:

Eğer ki Bolu belediyesi nde en ufak hata olsaydı vay ki vay.

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Zerre kadar inanmıyoruz. Ne size ne de sizin Adaletinize !

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

zengine bir şey olmaz, aksine beraat edip yeni oteller yapacaklar.. göreceksiniz. olan ölenlere oldu..

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