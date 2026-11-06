Kartalkaya aileleri Bolu Adliyesi önünde... Avukat Gültekin: Bakanlık personeli hakkındaki soruşturmada 6 aydır hiçbir işlem yapılmamış

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Ünal AYDIN

(BOLU) - Kartalkaya Aile Platformu, Bolu Adliyesi önünde açıklama yaptı. Yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli hakkındaki soruşturmada 6 aydır işlem yapılmadığını öne sürerek, " Ankara'ya yürüdük, Ulus Meydanı'nda bağırdık, sessiz eylem yaptık, Adalet Bakanı'na yalvardık. ya adam utanır da 2-3 yere iş olsun diye yazı yazar ya. Bakın, bomboş bir dosya. Ne kadar tutacaklar önlerinde? Ne kadar tutabilecekler" ifadelerini kullandı. Gültekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bir kez daha seslendi.

Kartalkaya Aile Platformu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşülürken, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle facianın meydana geldiği otelin ardından Bolu Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Faciada ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen Kartalkaya faciasında 78 tane evladını şehit veren aileler yine biz, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önündeyiz" dedi.

Gültekin, bugün sabah umutla uyandığını aktararak, "Çünkü bu ülkede bakanlık yapmış bir soyguncu hanımefendinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini gördükten sonra ümidim arttı. Şunun için arttı: Eğer biz ısrarla, siz basın mensupları bize destek olur, kamuoyu bu olayı canlı tutarsa, biz 78 tane şehit evladımızı göz göre göre yakanlardan, denetleme görevini yapmayanlardan hukukun hesap soracağı günlere çok az kaldığını düşünüyorum. İnşallah çok kısa bir süre sonra sizlerin ve kamuoyunun desteğiyle 78 tane canımıza kıyan, kıyılmasına vesile olan bu olayda az ya da çok payı bulunan şahısların yargı önüne çıktıklarını görmek bize nasip olacak" diye konuştu.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NIN BİR HUKUK DEVLETİNDE HALA ORADA BULUNMASINI HAZMETMİYORUZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Gültekin, "Olayın meydana geldiği andan itibaren 22 aydır, herhangi bir şekilde hakaret cümleleri kurmak istemiyorum ama duyarsızca bu olayı ısrarla kamuoyunun gündeminden uzak tutmaya çalışan ve bu olaydan kendisini sıyırmaya çalışan Kültür ve Turizm Bakanı'nın bir hukuk devletinde hala orada bulunmasını biz aile olarak hazmetmiyoruz, kamuoyu hazmetmiyor" ifadelerini kullandı.

Avukat Yüksel Gültekin, şöyle konuştu:

"Ama bir korku iklimi sarmış vaziyette, kimse sesini çıkarmıyor. Değerli basın mensupları her yerde bizimle. Ama görüntüler çıkmıyor ve sansürleniyor. ETS'nin patronu Kültür ve Turizm Bakanı, basına pompaladığı reklam gelirleriyle maalesef basını susturuyor. Bakın, baştan beri söyledik. Herkes sussa, bu alem sussa, bu 78 tane şehit ailenin yakını susmaz. Ben susmam. Her gün evlatlarının mezarını sabah akşam ziyaret eden ben susmam. Bu vicdansızlardan, bu hukuk tanımazlardan mutlaka ve mutlaka adaletin hesap soracağına olan inancımı koruyorum."

"SON 6 AYDIR DOSYADA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADI"

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli hakkında yürütülen soruşturma dosyasında son 6 aydır herhangi bir işlem yapılmadığını ve savcılık tarafından tek bir yazışma dahi gerçekleştirilmediğini iddia eden Gültekin, "Ankara'ya yürüdük, Ulus Meydanı'nda bağırdık, sessiz eylem yaptık, Adalet Bakanı'na yalvardık. ya adam utanır da 2-3 yere iş olsun diye yazı yazar ya. Bakın, bomboş bir dosya. Ne kadar tutacaklar önlerinde? Ne kadar tutabilecekler? Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Ben buradan Adalet Bakanı'na tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen Sayın Bakanım, siz talimat vermedikten sonra dosyayı önünde tutan, şu önünde bulunduğumuz Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın kılı kıpırdamayacak. Netice itibarıyla kimlerin talimat vermesi lazım da adalet yerini bulsun? Bizim mücadelemiz sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA